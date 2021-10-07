Задержан генеральный директор Слуцкого мясокомбината. Речь о взятке от представителя иностранной структуры

Опубликовано оперативное видео задержания должностных лиц двух белорусских мясокомбинатов — Пинского и Слуцкого. Юрий Ткачук, начальник отдела ГУБОПиК МВД, на канале «Тревожная Кнопка» сообщил подробности их ареста.

Напомним, ранее в МВД сообщали о пресечении серой схемы экспорта мясной продукции. В составе преступной структуры — должностные лица крупнейших государственных мясоперерабатывающих предприятий, а также представители белорусских и иностранных коммерческих структур.

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По версии следствия, сотрудники мясокомбината получали от коммерсантов деньги «за благоприятное решение вопросов по отгрузке мясной продукции предприятия на выгодных условиях и хорошего качества».

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По словам Юрия Ткачука, группу задержали в начале октября в Пинске и Жлобине в момент получения очередной суммы. В сюжете отмечается, что минимальная такса взятки — $ 10 тысяч, такие суммы несколько лет платили должностным лицам Слуцкого и Пинского мясокомбинатов.

Юрий Ткачук рассказал, что с поличным задержаны начальник отдела внешнеэкономической деятельности Пинского мясокомбината, он получил взятку $ 13 тысяч, директор того же предприятия, который получил от своего сотрудника взятку в сумме $ 6,5 тысячи.

Видео: Тревожная Кнопка

В Жлобине с поличным задержан генеральный директор Слуцкого мясокомбината, он получил взятку от представителя иностранной структуры.

Возбуждены уголовные дела за получение и дачу взяток в особо крупных размерах. Все фигуранты задержаны, им грозит до 15 лет лишения свободы.

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