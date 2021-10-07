В деревне под Слуцком сломалась старая мельница, жители переживали, что негде будет молоть зерно. Но всё закончилось хорошо

В Серягах Слуцкого района есть мельница, на которой некоторые жители окрестных деревень мололи зерно, чтобы кормить животных. Она принадлежит местному сельхозпредприятию. Весной мельница сломалась. Местные переживали, что её так и не запустят, и обратились в «Кур'ер». Но в процессе подготовки материала мы узнали, что предприятие-владелец уже решает этот вопрос.

Рассказ Александра

Уроженец деревни Серяги Александр обратился в «Кур'ер» от имени сельских жителей и рассказал следующее:

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«Эта мельница работала на протяжении многих лет. На ней мололи все жители ближайших деревень, у которых была скотина. Это Варковичи, Серяги, Подлипцы, Знамя, Летковщина. Мельница работала одну субботу в месяц. Приходил Виталий Кякшто, работник хозяйства, и молол. А за услугу люди платили деньги. Там очень хороший агрегат стоит, хорошо измельчает зерно.

Мельница вышла из строя весной, потому что сломалось сито. Оно стоит небольших денег. Что-то в районе до ста рублей. Люди обращались и в сельисполком, и в хозяйство, чтобы мельницу отремонтировали. Но движения пока нет. А жители вырастили зерно в надежде, что смогут его смолоть. Животных кормить нужно. Там мололи мой дед, отец и я. Мы же не просим, чтобы она работала 24/7. Мы просим организовать час работы мельницы в субботу раз в месяц. Обращаюсь же не только я, а люди из разных деревень, бабушки, дедушки".

Что рассказал работник хозяйства

Виталий Кякшто, сотрудник ОАО «Агрофирма „Лучники“», рассказал «Кур'еру», что около пяти лет по совместительству с основной работой управлял этой мельницей. По его словам, это была несложная работа и он получал за неё немного денег.

Мельница раньше работала чаще, потом — только по субботам, потом — два раза в месяц, а в последнее время — одну субботу в месяц. Туда приезжали 4−5, иногда 10 человек за раз. Кто-то привозил молоть несколько мешков зерна, а кто-то мог и полмешка.

Виталий уточнил, что сито у мельницы сломалось в мае.

Что сказал директор предприятия

Геннадий Вечер, директор ОАО «Агрофирма „Лучники“», рассказал «Кур'еру», что через неделю-две мельницу запустят.

«Возможно, на следующей неделе купим недостающую деталь, отремонтируем оборудование и раз в месяц будем оказывать услугу. Не всё так быстро получается, как хотят жители. Но вопрос решаем», — сказал директор.