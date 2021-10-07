Как преображается одно из самых страшных зданий Слуцка. На него устанавливают вентилируемый фасад (фото)

Здание бывшего рабочего общежития в доме № 35 на 1-м переулке М. Богдановича приобретает необычный для жилых строений вид. По ходу реконструкции на него устанавливают вентилируемый фасад из керамогранита.

О завершении работ

Согласно паспорту проекта, работы должны быть завершены в октябре 2021 года. По словам рабочих, с которыми удалось поговорить корреспонденту «Кур'ера», пока неизвестно, когда объект будет сдан в эксплуатацию. На темпы работ влияет пандемия, много работников болеет и рабочих рук не хватает.

Сегодня в здании работают специалисты СУ-137, они выполняют малярные работы, устанавливают окна.

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Дом приобретает совсем другой облик, потому что на него устанавливается вентилируемый фасад. Его монтируют рабочие СУ-122 Солигорска. В августе этого года такую отделку фасада применили на здании детского сада, построенного для детей шахтёров.

Про вентилируемый фасад

Вентилируемый фасад (фальшстена) — это конструкция, состоящая из плитки внешней облицовки, металлической несущей конструкции, удерживающей плитку, слоя утеплителя и вентилируемой зоны. Здесь облицовка выполняется из керамогранита, утепление — минераловатными плитами. Вентилируемая зона или воздушная прослойка создаёт эффект «печной трубы», вытяжки: воздух свободно проникает в «трубу» через отдушины и стена «дышит».

Такой фасад выполняет не только декоративную функцию: вентиляция на тыльной стороне облицовки удаляет осадки, вода свободно стекает вниз. То есть не образуется конденсат, приводящий к появлению влажного пара.

Вот вам и эффект пароизоляции: нет конденсата — нет сырости, а значит, и грибка, и других «болезней» фасада. Об этой технологии говорят как о самой гигиеничной в нашем климате. Потери тепла в слое утеплителя минимальны, так как он не отсыревает. К тому же такому фасаду не страшен пожар — он сделан из негорючих или трудносгораемых материалов.

Такая отделка дороже стандартной штукатурки, но в течение срока эксплуатации окупается, так как хорошо сохраняет тепло и долго не требует ремонта.

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