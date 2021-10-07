В ноябре в России планируют начать проверять квалификацию трудовых мигрантов, прежде чем допустить их к работе на местных стройках. Первыми начнут тестировать граждан Узбекистана, пишет ТАСС.

«Предполагаем, что с ноября все иностранные рабочие, которые массово будут въезжать на территорию России, помимо вакцинации и проверки МВД, будут сдавать наш экзамен. Пробное тестирование состоится уже на следующей неделе. По его итогам мы должны определить уровень знаний и договориться о проходном балле, который пригоден для строительных площадок России», — сказал Антон Глушков, президент Национального объединения строителей.

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По его словам, дистанционный теоретический экзамен на 80% состоит из профессиональных вопросов в зависимости от выбранной специальности и на 20% - из вопросов по охране труда.

Глушков также пояснил, что экзамен будет добровольным. Трудовые мигранты по-прежнему могут въехать в Россию, получить патент и после этого пойти работать. «Однако наш независимый экзамен подтвердит знания специалиста и даст работодателю определённую гарантию», — сказал он.

Также Глушков сообщил, что проверку квалификации мигрантов из Беларуси перед въездом в Россию для работы на стройках планируется ввести до конца 2021 года. «Как только мы завершим организацию квалификационной проверки в Узбекистане и покажем её результаты, с готовым продуктом будем выходить и встречаться с коллегами из Таджикистана и Беларуси. Я думаю, что до конца года мы запустим и там экзамены. С Беларусью уже ведём переговоры, в ближайшее время проведём встречу», — сказал Глушков.