Бундестаг ХХ созыва: моложе, больше женщин и мигрантов

Численный состав немецкого парламента, избранный 26 сентября, увеличился до 735 депутатов (+26 человек). Это не единственное отличие бундестага ХХ созыва: он стал заметно моложе, среди депутатов больше женщин и парламентариев-мигрантов, впервые в его состав вошли две трансгендерные женщины.
В бундестаге ещё никогда не было так много депутатов моложе 30 лет (6%) и в возрасте от 30 до 39 лет (19%). Правда, самая многочисленная группа, как и в предыдущих периодах, — парламентарии зрелого возраста от 50 до 59 лет (32%).
Самый пожилой депутат — сопредседатель фракции правопопулистской «Альтернативы для Германии» Александер Гауланд — 80 лет. По 79 лет его коллеге по фракции Альбрехту Глазеру и патриарху немецких консерваторов Вольфгангу Шойбле. Последний удерживает и беспрецедентный рекорд по продолжительности депутатского срока — 49 лет!
Самым молодым депутатам по 23 года. Это Эмилия Фестер и Никлас Вагенер из партии «зелёных».
В целом средний возраст депутата в новом составе бундестага помолодел до 47,5 лет.
Женская доля
Доля женщин в бундестаге ХХ созыва возросла с 31% до 35%. Больше всего женщин-парламентариев у «зелёных» и посткоммунистов из Левой партии. В обеих фракциях их больше половины.
Женскую статистику портят консерваторы, либералы и правые популисты, во фракции которых только 13% женщин.
Преобладание мужчин в депутатском корпусе, по словам «зелёной» Клаудии Рот, заместительницы Шойбле, приводит к тому, что «на политику смотрят с мужской точки зрения».
Больше чем каждый десятый депутат — с мигрантским бэкграундом
Шире, чем когда-либо в истории Германии, в бундестаге теперь представлены люди с мигрантским прошлым — те, которые либо сами, либо их родители не были гражданами ФРГ с момента рождения. К этой категории относятся 83 депутата, то есть больше чем каждый десятый — 11,3%. В процентном отношении больше всего депутатов с мигрантским бэкграундом — во фракции Левой партии (28,2%), у «зелёных» их 13,6%, а меньше всего — во фракции ХДС/ХСС (4,6%).
Арманд Цорн родился в Камеруне, а в Германии оказался только в 2000 году, причём ни слова не зная по-немецки. Это не помешало ему обойти всех своих конкурентов в одномандатном округе во Франкфурте-на-Майне.
Реем Алаби-Радован родилась в Москве в 1990 году, в семье выходцев из Ирака. В Германию попала в возрасте шести лет, ходила здесь в школу, потом окончила Свободный университет в Берлине. В бундестаг избиралась от социал-демократов федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания, где ещё ребёнком первое время жила в лагере для беженцев.
Первая чернокожая женщина и первая сибирячка в бундестаге
Авет Тесваезус — первая чернокожая женщина в составе бундестага и фракции «зелёных». Она родилась в 1974 году в Эритрее. Десять лет спустя семья бежала из страны, охваченной гражданской войной, оказалась в Германии, где получила право на убежище.
Среди новеньких в бундестаге также сибирячка Натали Павлик. Она из семьи российских немцев-переселенцев, в Германии оказалась в шестилетнем возрасте.
«Будучи дочкой мигрантов, я на себе узнала, как тяжело в этом обществе тому, для кого немецкий только „второй родной язык“, а у родителей нет средств на репетиторов, уроки музыки или верховой езды. Моя биография всё время была для меня стимулом сделать это общество справедливее и лучше», — пишет Павлик на своей странице в интернете.
И один в поле воин
В новом составе бундестага, как и в прежнем, шесть парламентских фракций. Но теперь, после перерыва в шесть с лишним десятилетий, в немецком парламенте — пусть только и одним депутатом — представлена ещё и партия датского меньшинства в Германии «Союз избирателей Южного Шлезвига».
Для этого союза как партии, представляющей интересы национального меньшинства, не действует пятипроцентный парламентский барьер, достаточно набрать на выборах столько голосов, чтобы хватило хотя бы на один мандат. Вот он и достался Штефану Зайдлеру из Фленсбурга.
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