Бундестаг ХХ созыва: моложе, больше женщин и мигрантов

Численный состав немецкого парламента, избранный 26 сентября, увеличился до 735 депута­тов (+26 человек). Это не единственное отличие бундестага ХХ созыва: он стал заметно моложе, среди депутатов больше женщин и парламентариев-мигрантов, впервые в его состав вошли две трансгендерные женщины.

В бундестаге ещё никогда не было так много депутатов моложе 30 лет (6%) и в возрасте от 30 до 39 лет (19%). Правда, самая многочисленная группа, как и в пре­дыдущих периодах, — парламентарии зрелого возраста от 50 до 59 лет (32%).

Самый пожилой депутат — сопредсе­датель фракции правопопулистской «Альтернативы для Германии» Александер Гауланд — 80 лет. По 79 лет его коллеге по фракции Альбрехту Глазеру и патриарху немецких консерваторов Вольфгангу Шойбле. Последний удерживает и беспрецедентный рекорд по продолжи­тель­ности депутатского срока — 49 лет!

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Самым молодым депутатам по 23 года. Это Эмилия Фестер и Никлас Вагенер из партии «зелёных».

В целом средний возраст депутата в новом составе бундестага помолодел до 47,5 лет.

Женская доля

Доля женщин в бундестаге ХХ созыва возросла с 31% до 35%. Больше всего женщин-парламентариев у «зелёных» и пост­коммунистов из Левой партии. В обеих фракциях их больше половины.

Женскую статистику портят консерваторы, либералы и правые популисты, во фракции которых только 13% женщин.

Преобладание мужчин в депутатском корпусе, по словам «зелёной» Клаудии Рот, заместительницы Шойбле, приводит к тому, что «на поли­тику смотрят с мужской точки зрения».

Больше чем каждый десятый депутат — с мигрантским бэкграундом

Шире, чем когда-либо в истории Германии, в бундестаге теперь представлены люди с мигрантским прошлым — те, которые либо сами, либо их родители не были гражданами ФРГ с момента рождения. К этой категории относятся 83 депутата, то есть больше чем каждый десятый — 11,3%. В процентном отношении больше всего депутатов с мигрантским бэкграундом — во фракции Левой партии (28,2%), у «зелёных» их 13,6%, а меньше всего — во фракции ХДС/ХСС (4,6%).

Арманд Цорн родился в Камеруне, а в Германии оказался только в 2000 году, причём ни слова не зная по-немецки. Это не помешало ему обойти всех своих конкурентов в одномандатном округе во Франкфурте-на-Майне.

Реем Алаби-Радован родилась в Москве в 1990 году, в семье выходцев из Ирака. В Германию попала в возрасте шести лет, ходила здесь в школу, потом окончила Свободный университет в Берлине. В бундестаг избиралась от социал-демократов федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания, где ещё ребёнком первое время жила в лагере для беженцев.

Первая чернокожая женщина и первая сибирячка в бундестаге

Авет Тесваезус — первая чернокожая женщина в составе бундестага и фракции «зелёных». Она родилась в 1974 году в Эритрее. Десять лет спустя семья бежала из страны, охваченной гражданской войной, оказалась в Германии, где получила право на убежище.

Среди новеньких в бундестаге также сибирячка Натали Павлик. Она из семьи российских немцев-переселенцев, в Германии оказалась в шестилетнем возрасте.

«Будучи дочкой мигрантов, я на себе узнала, как тяжело в этом обществе тому, для кого немецкий только „второй родной язык“, а у родителей нет средств на репетиторов, уроки музыки или верховой езды. Моя биография всё время была для меня стимулом сделать это общество справедливее и лучше», — пишет Павлик на своей странице в интернете.

И один в поле воин

В новом составе бундес­та­га, как и в прежнем, шесть парламентских фракций. Но теперь, после перерыва в шесть с лишним десятилетий, в немецком парламен­те — пусть только и одним депутатом — представлена ещё и партия датского меньшинства в Германии «Союз избирателей Южного Шлезвига».

Для этого союза как партии, представ­ляющей интересы национального мень­шинства, не действует пятипроцентный парламентский барьер, достаточно набрать на выборах столько голосов, чтобы хватило хотя бы на один мандат. Вот он и достался Штефану Зайдлеру из Фленсбурга.

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