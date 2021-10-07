Пассажиру пришлось встать и уйти… Видео про бомжа на ж/д вокзале в Слуцке

В редакцию «Кур'ера» случчанка прислала видео из здания ж/д вокзала. На нём видно, как бездомный пристаёт к ожидающему мужчине с просьбой закурить. Выпросив сигарету и покурив на улице, бомж вернулся и снова подошёл к пассажиру, который, судя по всему, не был настроен с ним общаться. Он встал и ушёл.

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Видео предоставлено читательницей «Кур'ера»

Напомним, в среду, 6 октября, «Кур'ер» рассказывал о проблеме жительницы Слуцка, которая каждый день ездит на дизеле на работу. По её словам, в здании ж/д вокзала находятся люди без определённого места жительства: они там спят, иногда пристают к пассажирам, источают неприятный запах.

Случчанка не знала, куда обратиться, поэтому позвонила в редакцию. Мы, в свою очередь, поговорили об этом с руководством станции и Слуцкого РОВД.

РАНЕЕ. «Пожитки кладут на сиденья, спят на них в обуви, пристают к пассажирам». Что делать с бомжами на вокзале в Слуцке