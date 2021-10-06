В 9 населённых пунктах Солигорского района запретили использовать воду из колодца

Солигорские эпидемиологи провели исследования воды из общественных шахтных колодцев. В 9 из 10 проверяемых деревень использование воды в питьевых целях запрещено, пишет «Шахцёр».

Отбор проб делали в Дубово, Пивашах, Осово, Погосте-1, Погосте-2, Метявичах, Язовине, Сахалине, Сельцо, Чижевичах.

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Работники ЦГиЭ исследовали воду на показатели безопасности:

санитарно-химические (привкус, запах, цветность, мутность, сухой остаток, общая жёсткость, хлориды, сульфаты, нитраты, нитриты, окисляемость перманганатная, рН воды, калий, марганец, натрий);

микробиологические (общие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии, общее микробное число).

По итогам исследования использование воды в питьевых целях из общественных шахтных колодцев запрещено в:

Дубово,

Пиваши,

Осово,

Погост-1,

Погост-2,

Метявичи (кроме ул. Красный Берег, 5),

Язовинь,

Сахалин,

Сельцо.

В Чижевичах по ул. Центральная вода соответствуют гигиеническому нормативу по санитарно-химическим показателям.