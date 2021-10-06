В Солигорске пьяный учащийся колледжа угнал машину и попал на ней в ДТП

В Солигорске патрульные задержали угонщика. Им оказался 20-летний учащийся колледжа, сообщили в УВД Миноблисполкома.

Около двух часов ночи сотрудники ППС услышали скрежет и грохот, характерный для ДТП. Вскоре они обнаружили свежие повреждения элементов дорожного ограждения.

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Спустя некоторое время правоохранители заметили повреждённую «Хонду» и молодого человека, который спешно покинул автомобиль и пытался скрыться.

Парня задержали. Он оказался пьян. Выяснилось, что виновен он не только в нетрезвом вождении, приведшем к ДТП, но и в угоне.

«20-летний учащийся колледжа взял ключи от „Хонды“ без разрешения, воспользовавшись тем, что её владелец уснул: за несколько часов до происшествия подозреваемый пришёл в гости к владельцу автомобиля», — написано на сайте УВД Миноблисполкома.

Нарушитель привлечён к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и оставление места дорожно-транспортного происшествия. Наказание — штраф в 200 базовых величин, лишение прав на 5 лет, а также ограничение свободы на срок до трёх лет.