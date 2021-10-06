«Доберёмся до каждого». Следственный комитет предложил участникам протестов явиться с повинной

В Следственном комитете Беларуси предложили тем, кто узнает себя на фото или видео с протестных событий, добровольно явиться в СК и признаться, пишет БЕЛТА.

«У тех, кто принимал участие в массовых беспорядках, есть шанс явиться добровольно и признаться. К каждому следствие подойдёт индивидуально, в том числе и по применению меры пресечения. Если человек добровольно пришёл и раскаялся, рассказал, что участвовал в такой ситуации, естественно, это будет учтено. Законом такая возможность предусмотрена», — сказал Олег Шандарович, первый заместитель председателя Следственного комитета.

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Если речь идёт не о тяжких составах преступления, человек может быть освобождён от уголовной ответственности. «Это рабочий механизм, который может использоваться для минимизации последствий за совершённое преступление. В соответствии со ст. 69 УК человек может рассчитывать на снижение срока или размера наказания как минимум на половину от возможного», — пояснил Олег Шандарович.

Он заметил, что плановая работа по выявлению активных участников протестов продолжается. «Многие узнают себя на видео, которое мелькает в интернете, по телевидению. С этим видео мы также работаем. Доберёмся до каждого. Не стоит рассчитывать, что эти уголовные дела мы забросим и забудем. С каждым месяцем появляются всё новые технические возможности. Вкупе с пресловутой системой видеонаблюдения это позволяет идентифицировать личность. Мы можем „выпотрошить“ любой гаджет, в том числе информацию, которая была удалена», — сказал он.