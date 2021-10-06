Читательницу «Кур'ера» беспокоит, что в здании ж/д вокзала находятся люди без определённого места жительства. Они там спят, иногда пристают к пассажирам, источают неприятный запах. Жительница Слуцка столкнулась с этим, так как ежедневно ездит на дизеле на работу. Она не знала, куда обратиться, поэтому позвонила в редакцию. Мы, в свою очередь, поговорили об этом с руководством станции и Слуцкого РОВД.

«Кажется, что и вся моя верхняя одежда «пропахла»

«Хочу поделиться своими мыслями. Если бы я знала, куда нужно обратиться, давно бы это сделала, — рассказала случчанка. — Я каждое утро езжу на работу на дизеле на 6.03. И пока не подошёл поезд, жду в здании вокзала. В это время там всегда вижу людей, волею судьбы или по своей вине (это уж не нам судить) оставшихся без крова. Всё бы ничего, как говорится, все мы люди, от этого никто не застрахован, но всё же…

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Из-за этого уже кажется, что и вся моя верхняя одежда «пропахла», мягко говоря, всеми амбре (там и «нотки» мочи, и кала, и немытого тела, и вековых носков). Запах заполняет далеко не маленькое помещение. Ну ладно вонь, так они свои пожитки, явно не чистые, кладут на сиденья, спят с ногами на них в обуви… Бывает, что пристают к пассажирам с «Есть ли закурить?», «А рубля не найдётся?». Это хорошо, если на вокзале ещё кто-то есть. А так могут и не со словами приставать. Вот что с этим делать?

Предвижу, что некоторые скажут: «Ой, зануда, не сиди на вокзале, жди на улице, не нюхай, нытик и т. д. ». Прошлой зимой мне реально приходилось ждать на улице, потому что вонь просто тошнотворная была. На днях ещё один пассажир, который тоже каждый день ждёт поезда, сказал в разговоре, что пора уже перебазировать их куда-то из вокзала, а то глаза режет от вони. Может, у нас есть службы, которые занимаются этими людьми?"

«Нужно набирать 102»

«Кур'ер» поговорил об этой проблеме с Павлом Валяевым, начальником станции Слуцк, и Александром Семеновичем, начальником милиции общественной безопасности Слуцкого РОВД.

«Ночевать в здании вокзала такие люди не могут, потому что помещение закрывается в 22 часа и в 5 утра открывается. Видимо, они приходят после открытия вокзала, — сказал Павел Валяев. — Ко мне по этому вопросу пассажиры не обращались, не было сообщений и от старшего билетного кассира.

С 1 сентября пост транспортной милиции на станции Слуцк расформировали, и нашу территорию закрепили за Слуцким РОВД. Я лично переговорю с сотрудниками милиции, чтобы обратили на это внимание".

Александр Семенович пояснил, что наряд милиции постоянно находится возле вокзала в вечернее время, но массового скопления людей без определённого места жительства там не наблюдается.

«Если появилась такая проблема, нужно набирать 102, мы подъедем и разберёмся, что за человек. Назойливое приставание к гражданам может быть расценено как мелкое хулиганство. Если гражданин находится в состоянии алкогольного опьянения, то за это тоже предусмотрена административная ответственность», — сказал он.