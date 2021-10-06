SMS под видом соцопроса. В Беларуси появился новый способ мошенничества

Мошенники не сидят сложа руки и придумывают всё новые способы обмана. Сейчас белорусам стали массово рассылаться SMS под видом соцопроса, пишет «ТВ Лида».

В SMS предлагают ответить на вопрос «Проходили ли вы вакцинацию? Если да, то нажмите цифру 1».

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Как только пользователь выбирает предложенный вариант, у преступников тут же появляется доступ к личной информации на телефоне, а также привязанным к номеру банковским карточкам.

Кроме мобильных телефонов, мошенники активно используют компьютеры и интернет.

Например, преступную схему они внедрили на одну из торговых площадок. Пишут продавцу товара о желании его приобрести и настаивают на продолжении переписки в одном из мессенджеров.

Получив согласие, мошенники просят доставить товар в другой населённый пункт и присылают фальшивую ссылку. Жертва вводит банковские данные, в том числе и три кодовые цифры, после чего лишается всех денежных средств на карточке.