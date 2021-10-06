Недавно Минфин опубликовал проект изменений в Налоговом кодексе, в последнее время бурно обсуждаемый всем бизнес-сообществом. Если изменения примут, уже в следующем году работа «ипэшников» будет идти совсем по-другому. Сегодня стало известно, что 1 октября проект обсудили на заседании Консультативного совета по налоговой политике при Минфине. Немного приоткрыл завесу тайны для БЕЛТА Дмитрий Кийко, первый замминистра финансов, а Onlíner узнал у эксперта, насколько ощутимые изменения ждут бизнес.

Число предпринимателей растёт, а выплаты от них — нет

Существенные изменения в налоговых системах для «ипэшников» Кийко объяснил излишней конкуренцией между ИП, наличием самозанятых и микроорганизаций, а также уходом от оплаты налогов в бюджет. Мол, количество предпринимателей выросло, а доля налогов от них в бюджете — нет.

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«Все эти субъекты применяют различные системы налогообложения. В результате такого многообразия сегодня отмечается излишняя конкуренция между самими субъектами, а также использование ИП в схемах по налоговой оптимизации. Помимо неравной конкурентной среды, это соответствующим образом отражается и на доходах бюджета. За последние годы отмечается такая тенденция, что, несмотря на рост количества субъектов предпринимательской деятельности, доля доходов от этих категорий в бюджете не увеличивается и традиционно не превышает примерно 2,5%», — отметил замминистра. По его словам, ставки некоторых налогов и социальных налоговых вычетов изменят для «адаптации к инфляционным процессам». Отмену других налоговых льгот объяснили внешней конъюнктурой, в том числе влиянием российского налогового маневра, а также растущими расходами на борьбу с коронавирусной инфекцией.

По ожиданиям Минфина, изменения будут приносить в бюджет дополнительные 100—200 млн рублей в год.

«После того как система полностью заработает, ее потенциальный эффект оценивается нами в размере 100—200 млн рублей в год, в том числе с учётом отчислений в ФСЗН», — говорит замминистра.

Дополнительный налог для физлиц — владельцев квартир

Сейчас такой налог уплачивают собственники двух и более квартир. С принятием изменений налог будут платить также владельцы первой и единственной квартиры. Цель всего этого — «уравнять условия налогообложения граждан, которые являются владельцами индивидуального жилья, а также повысить ресурсную базу местных бюджетов».

Для расчёта налога будут использовать расчётную стоимость квартир, которая будет определяться в НК. А затем от этой суммы владелец заплатит ставку в размере 0,1%. Согласно расчетам Минфина сумма налога для стандартной квартиры в Минске будет около 50 рублей в год, в регионах — вдвое ниже.

Новое приложение, безнал и налог для самозанятых в 10%

Для самозанятых с 2023 года хотят расширить возможные сферы деятельности, применить заявительный принцип и даже разработать специальное мобильное приложение для регистрации, принятия платежей по безналу и уплаты всех налогов.

Также для самозанятых введут 10%-ный налог вместо фиксированной сейчас суммы. Сейчас суммы налога различаются в зависимости от вида деятельности и города (иногда в разы).

«Будут определены виды деятельности, которыми самозанятые не смогут заниматься. А остальные виды будут разрешены. Основной нюанс в том, что эта деятельность должна осуществляться без привлечения наемных работников, — говорит Кийко. — Будет возможно их взаимодействие как с физическими лицами, так и с организациями, имеющими отдельные ограничения. Основная ставка предполагается в размере 10% от полученного дохода. Расчёт налоговых обязательств будет проводиться автоматически через цифровое приложение. Важное нововведение: эта совокупная ставка будет включать в себя в том числе отчисления в ФСЗН».

Только общая система налогообложения для ИП

В Минфине ожидают, что основная масса действующих «ипэшников» перейдёт в самозанятые. Уже со следующего года для отдельных видов деятельности ограничат возможность применения упрощёнки и единого налога. Предполагается, что с 2023 года для ИП останется только общая система налогообложения — подоходный налог с разницы между доходами и расходами. Правда, по этому вопросу пока идет дискуссия.

Кроме того, местным органам власти дали право увеличивать подоходный налог на 2%, до максимальных 18%.

Для микроорганизаций повысят максимум по выручке и числу наёмных работников

Индивидуальным предпринимателям с наёмными работниками предлагают перейти в микроорганизации с упрощённой системы налогообложения. Но только если выручка будет не выше 2,15 млн рублей в год, а численность работников — до 50 человек (ранее было до 100). При этом ставку по упрощёнке поднимут с 5 до 6%.

Эксперт: «Прорабатывается предложение сохранить упрощённую систему налогообложения с уплатой НДС»

Жанна Тарасевич, директор Бизнес союза предпринимателей и нанимателей имени профессора Кунявского, отметила, что работа над окончательным вариантом изменений ещё ведётся. Для одних изменения будут означать повышение налогов, а для других — торжество справедливости. То есть раньше ИП-парикмахер платил гораздо больше, чем самозанятый парикмахер, а теперь это неравенство должно уменьшиться. «С точки зрения всей экономики это правильно: выравниваются условия конкуренции. С точки зрения соразмерности (много это или мало) цифры, если сравнивать с уплатой налога в одну базовую, взлетят в несколько раз. Для самозанятых это будет стресс», — говорит Жанна Тарасевич.

Не без валидола перейдут к изменениям многие «ипэшники», особенно те, кто оказывает услуги и не может подтвердить расходы.

«Здесь больше важен психологический момент, ведь раньше ИП платил 5%, а будет — 16—18%. Но нужно понимать, что при упрощенке это были 5% от выручки, а будет 16% от дохода (выручка минус расходы). Могу предугадать, что часть предпринимателей в сфере производства смогут без проблем подтвердить свои расходы, а значит, и процент будут платить меньший. Но если ИП не может подтвердить расходы, ему всё равно дается право вычесть 20% из расходов и оплатить 16% подоходного налога. Конечно, для последних это увеличение налогов, но одновременно и выравнивание с доходами физлиц. Справедливо ли это с позиции физлиц? Безусловно. Но для предпринимателя, который подтвердить расходы не может (например, он оказывает услуги), это повлечёт увеличение налогов вдвое плюс лишний документооборот», — считает эксперт.

Что касается отмены упрощёнки, этот вопрос ещё окончательно не решён. Ведь если отменить упрощёнку с НДС, у кого-то налоги вырастут очень стремительно.

«Основная проблема в том, что хотят отменить упрощённую систему налогообложения с уплатой НДС. Для организаций, которые работают напрямую с населением, это ничего не меняет. При этом какая-то часть субъектов хозяйствования окажется выброшенной из цепочки добавленной стоимости — например, посредники между юрлицами. Для них это станет невыгодно. Ведь если я не плачу НДС, то я не выставляю его другой организации, а она не может принять мой НДС к вычету. То есть ей придётся платить НДС за себя и за меня. Так что этот вопрос проблемный, он ещё будет прорабатываться. Было предложение сохранить упрощённую систему налогообложения с уплатой НДС», — подытожила директор Бизнес союза.