Аптеки обяжут учитывать оптовые скидки. Почему это хорошо для покупателей

Во вторник, 5 октября, подписал указ № 383, которым вносятся изменения в указ «О формировании цен на лекарственные средства, изделия медицинского назначения и медицинскую технику» от 11 августа 2005 года № 366. Теперь розничный продавец при назначении конечной цены обязан учитывать скидку, которую получил от оптового поставщика, сообщает официальный телеграм-канал Минздрава.

Для увеличения объёмов продаж многие производители предоставляют аптечным сетям скидки, размер которых не учитывается при формировании цены. После вступления изменений в силу оптовые и торговые надбавки будут применяться к отпускным ценам изготовителей (контрактным ценам импортёров), уменьшенным на величину таких скидок.

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Также для обеспечения единых подходов к ценообразованию негосударственным аптечным сетям по аналогии с государственными предоставлено право суммировать оптовую и торговую надбавки при формировании розничных цен.