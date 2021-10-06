«Комсомольская правда» закрывает своё представительство в Беларуси

«Проанализировав события последнего года и особенно последней недели, „Комсомольская правда“ приняла решение закрыть своё представительство в Минске ЗАО „БелКП-ПРЕСС“. Всем сотрудникам будут выплачены денежные компенсации или предложена работа на других предприятиях КП», — такое сообщение опубликовано на сайте «КП», пишут «Белорусы и рынок».

Сайт газеты «Комсомольская правда в Беларуси» перестал открываться утром 29 сентября. Тогда же Министерство информации объяснило, что «на интернет-ресурсе kp. by размещена публикация, в которой содержатся сведения, способствующие формированию источников угроз национальной безопасности, заключающихся в искусственном нагнетании напряжённости и противостояния в обществе, между обществом и государством».

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2 октября стало известно о задержании журналиста белорусской «Комсомолки» Геннадия Можейко, который был автором этой публикации. Его заключили под стражу.