В Германии построили первый в мире завод по производству искусственной нефти

В Германии открыли единственный в мире завод по производству искусственной нефти на базе неисчерпаемых природных ресурсов. Первой областью применения экологически чистого сырья станет изготовление синтетического топлива для авиации, пишет Lenta.ru со ссылкой на Associated Press.

Предприятие станет экспериментальной площадкой для доказательства технологической осуществимости и экономической рентабельности нового принципа топливного производства.

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Завод будет вырабатывать водород, используя воду и электричество от четырёх близлежащих ветряных электростанций, а также добывать углекислый газ из воздуха и биогазовой установки. При смешении этих двух компонентов образуется искусственная сырая нефть, из которой научились делать реактивное топливо. Когда топливо сжигают в двигателе, в воздух выбрасывается столько же углекислого газа, сколько было взято. Получается углеродно-нейтральное топливо, не нарушающее баланс веществ.

По словам Дитриха Брокхагена, исполнительного директора Atmosfair, в первые годы цена на синтетический керосин будет выше, чем на обычный, около 5 евро за литр.

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