Случчанин Виктор работает слесарем-сантехником. Большую часть времени он занят работой и дома тоже говорит о ней. Жена жалуется, что ей это надоело, но не может ничего поделать. Для читателей «Кур'ера» психолог разбирает ситуацию и советует, как дома отвлечься от мыслей о работе.

«Мы с сыном должны слушать его рассказы и байки»

«Муж работает слесарем по сантехнике. Казалось бы, завинтил там, что надо, и забыл, — рассказывает Тамара. — Его практически не бывает дома, потому что постоянно берётся за подработку и частные заказы. Даже то немногое время, что проводит в семье, мы с сыном должны слушать его рассказы и байки. Я работаю продавцом по сменам, и тоже много чего происходит на работе. Но когда я дома, то выкидываю эту работу из головы. Сын учится, у него всегда много проблем, да и домашние дела надо решать. Раньше семьёй выбирались в выходные в лес, на рыбалку. А теперь — никуда! Одна работа!

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Домой приходит — и начинается: то про новые душевые кабины рассказывает, то хохмит, что из канализации доставали, то ругает людей, какие они дураки, ничего не соображают, а сами лезут делать. Садится поужинать, нет чтобы спросить, как у нас дела, что в школе у сына, так он начинает пересказывать свой рабочий день. Все тонкости процесса и трудности, с которыми он столкнулся, или как с начальником поцапался. Начинает доказывать, почему тот был не прав. А если прерываем его и говорим, что нам не интересно или что сто раз слышали, обижается, хлопает дверью и уходит.

Конечно, он хороший мастер. Друзья и соседи часто зовут помочь, он никому не отказывает. Бывает, придём в гости, и, если речь зайдёт о его работе, всё! Вся тема уходит в шутки, анекдоты, интересные случаи. Кто-то из гостей тут же просит посмотреть у него что-то в ванной или советуется, какую лучше сантехнику поставить. Ругаемся из-за этого постоянно. Как ему объяснить, что так нельзя?! Иногда просто стукнуть его хочется, чтобы перестал. Должно же в жизни ещё что-то быть, кроме работы".

Отказ жены слушать рассказы о работе снижает значимость мужа

«Ситуация, когда человек, придя с работы, продолжает думать о ней — типична для сегодняшней жизни. Обычно это происходит с работниками умственного труда, управленцами или с теми, кто контактирует с большим количеством людей. Грешат этим и люди, слишком увлечённые своей работой, — комментирует психолог Марина Чижик. — Данный случай скорее исключение из правил. Разговоры слесаря дома провоцирует в большей степени его окружение: знакомые, соседи, которые постоянно обращаются с просьбами к этому человеку как специалисту. Это усиливает его востребованность, повышает самооценку.

В этой семье конфликт связан с тем, что постоянный отказ жены слушать рассказы о работе занижает значимость мужа. Просьбы перестать говорить о работе вызывают у него ощущение, что им пренебрегают. В то время как другие люди его ценят, близкие не понимают. Скандалы тут не помогут, а вот одобрение, похвала и мягкий переход на другие темы вполне сработают.

Любые конфликтные ситуации в семье требуют обсуждения. Без этого не обойтись. Обеим сторонам нужно настроиться на спокойный разговор, перед началом которого договориться выслушать аргументы друг друга. Оба супруга должны признать, что разговоры о работе — это проблема семьи. И только после этого пробовать применить способы, помогающие отключаться от мыслей о работе.

Что может помочь:



Запретите себе говорить дома о работе хотя бы на неделю, месяц. Через этот срок вы ощутите, как облегчилась ваша жизнь.

Через этот срок вы ощутите, как облегчилась ваша жизнь. Дома отключайте уведомления на телефоне или включайте режим «Не беспокоить». Ведь в 99% случаев решение проблемы может подождать до завтра.

на телефоне или включайте режим «Не беспокоить». Ведь в 99% случаев решение проблемы может подождать до завтра. Планируйте, чем займётесь в свободное время. Для начала можно записывать предстоящие дела, даже самые простые: проверить уроки у ребёнка, сходить в магазин, посмотреть фильм, погулять и др. Это помогает сосредоточиться на личных делах.

чем займётесь в свободное время. Для начала можно записывать предстоящие дела, даже самые простые: проверить уроки у ребёнка, сходить в магазин, посмотреть фильм, погулять и др. Это помогает сосредоточиться на личных делах. Организуйте интересный досуг, чтобы дома было не менее привлекательное занятие, чем на работе.

чтобы дома было не менее привлекательное занятие, чем на работе. Читайте книги, они заставляют мозг погрузиться в иную реальность. Некоторые предпочитают смотреть фильмы. Но книги сильнее занимают разум в отличие от фильмов.

они заставляют мозг погрузиться в иную реальность. Некоторые предпочитают Но книги сильнее занимают разум в отличие от фильмов. Высыпайтесь. Мысли, накопленные за день, мешают мозгу избавиться от переживаний и не позволяют человеку расслабиться. Чтобы спокойно заснуть, примите душ, ванну, ложитесь в одно время и не смотрите телевизор или гаджет в постели.

Все эти действия в первое время потребуют усилий и контроля. Но если следовать им регулярно, действительно помогут не думать дома о работе".