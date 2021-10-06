Случчанин Виктор работает слесарем-сантехником. Большую часть времени он занят работой и дома тоже говорит о ней. Жена жалуется, что ей это надоело, но не может ничего поделать. Для читателей «Кур'ера» психолог разбирает ситуацию и советует, как дома отвлечься от мыслей о работе.
«Мы с сыном должны слушать его рассказы и байки»
«Муж работает слесарем по сантехнике. Казалось бы, завинтил там, что надо, и забыл, — рассказывает Тамара. — Его практически не бывает дома, потому что постоянно берётся за подработку и частные заказы. Даже то немногое время, что проводит в семье, мы с сыном должны слушать его рассказы и байки. Я работаю продавцом по сменам, и тоже много чего происходит на работе. Но когда я дома, то выкидываю эту работу из головы. Сын учится, у него всегда много проблем, да и домашние дела надо решать. Раньше семьёй выбирались в выходные в лес, на рыбалку. А теперь — никуда! Одна работа!
Домой приходит — и начинается: то про новые душевые кабины рассказывает, то хохмит, что из канализации доставали, то ругает людей, какие они дураки, ничего не соображают, а сами лезут делать. Садится поужинать, нет чтобы спросить, как у нас дела, что в школе у сына, так он начинает пересказывать свой рабочий день. Все тонкости процесса и трудности, с которыми он столкнулся, или как с начальником поцапался. Начинает доказывать, почему тот был не прав. А если прерываем его и говорим, что нам не интересно или что сто раз слышали, обижается, хлопает дверью и уходит.
Конечно, он хороший мастер. Друзья и соседи часто зовут помочь, он никому не отказывает. Бывает, придём в гости, и, если речь зайдёт о его работе, всё! Вся тема уходит в шутки, анекдоты, интересные случаи. Кто-то из гостей тут же просит посмотреть у него что-то в ванной или советуется, какую лучше сантехнику поставить. Ругаемся из-за этого постоянно. Как ему объяснить, что так нельзя?! Иногда просто стукнуть его хочется, чтобы перестал. Должно же в жизни ещё что-то быть, кроме работы".
Отказ жены слушать рассказы о работе снижает значимость мужа
«Ситуация, когда человек, придя с работы, продолжает думать о ней — типична для сегодняшней жизни. Обычно это происходит с работниками умственного труда, управленцами или с теми, кто контактирует с большим количеством людей. Грешат этим и люди, слишком увлечённые своей работой, — комментирует психолог Марина Чижик. — Данный случай скорее исключение из правил. Разговоры слесаря дома провоцирует в большей степени его окружение: знакомые, соседи, которые постоянно обращаются с просьбами к этому человеку как специалисту. Это усиливает его востребованность, повышает самооценку.
В этой семье конфликт связан с тем, что постоянный отказ жены слушать рассказы о работе занижает значимость мужа. Просьбы перестать говорить о работе вызывают у него ощущение, что им пренебрегают. В то время как другие люди его ценят, близкие не понимают. Скандалы тут не помогут, а вот одобрение, похвала и мягкий переход на другие темы вполне сработают.
Любые конфликтные ситуации в семье требуют обсуждения. Без этого не обойтись. Обеим сторонам нужно настроиться на спокойный разговор, перед началом которого договориться выслушать аргументы друг друга. Оба супруга должны признать, что разговоры о работе — это проблема семьи. И только после этого пробовать применить способы, помогающие отключаться от мыслей о работе.
Что может помочь:
- Запретите себе говорить дома о работе хотя бы на неделю, месяц. Через этот срок вы ощутите, как облегчилась ваша жизнь.
- Дома отключайте уведомления на телефоне или включайте режим «Не беспокоить». Ведь в 99% случаев решение проблемы может подождать до завтра.
- Планируйте, чем займётесь в свободное время. Для начала можно записывать предстоящие дела, даже самые простые: проверить уроки у ребёнка, сходить в магазин, посмотреть фильм, погулять и др. Это помогает сосредоточиться на личных делах.
- Организуйте интересный досуг, чтобы дома было не менее привлекательное занятие, чем на работе.
- Читайте книги, они заставляют мозг погрузиться в иную реальность. Некоторые предпочитают смотреть фильмы. Но книги сильнее занимают разум в отличие от фильмов.
- Высыпайтесь. Мысли, накопленные за день, мешают мозгу избавиться от переживаний и не позволяют человеку расслабиться. Чтобы спокойно заснуть, примите душ, ванну, ложитесь в одно время и не смотрите телевизор или гаджет в постели.
Все эти действия в первое время потребуют усилий и контроля. Но если следовать им регулярно, действительно помогут не думать дома о работе".