Сегодня, 6 октября, архивисты отмечают свой профессиональный праздник. Накануне этой даты «Кур'ер» встретился с Ириной Бородиной, директором Зонального государственного архива Слуцка. Она рассказала, чем занимаются архивисты, сколько документов хранится в архиве, с какими вопросами чаще обращаются сюда случчане.

Индивидуальный проект здания архива в Слуцке был разработан в 2013 году ОАО «Солигорскпроект», а 7 ноября 2018 года состоялось торжественное открытие.

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Архивист — редкая специальность

Чем занимаются специалисты архива

«Специальность «архивист» — достаточно редкая. В советское время в архив принимали на работу библиотечных специалистов. До середины 90-х годов архивистов готовили только в Москве и на кафедре архивного дела в БГУ. Сейчас специальность «историк-архивист» есть на историческом факультете БГУ, — рассказала. — В Слуцком архиве трудятся два архивиста со специальным высшим образованием и один окончил колледж. Остальные прошли переподготовку на базе высшего образования. Быть архивистом очень интересно. Изучаем такие факты, о которых не узнаешь ни из одного учебника.

Наш коллектив занимается работой по трём направлениям:

комплектация архива документации постоянного хранения, которая поступает от государственных и иных организаций, входящих в зону обслуживания;

обеспечение сохранности и государственного учёта документов, находящихся на постоянном хранении;

организация использования документов в интересах граждан, общества и государства;

научно-методическая работа: создаём каталоги, перечни и др.

В 2016 году мы вошли в инвестиционную программу Минской области. Создали путеводитель нашего учреждения. В нём содержатся сведения о составе и содержании документов фондов госархива. Кроме того, мы помогаем организациям формировать собственные архивы, упорядочить документацию учреждения, контролируем её хранение, оказываем методическую помощь в архивизации документов".

Сколько документов хранится в архиве

В зону комплектования архива в Слуцке входят пять районов: Слуцкий, Стародорожский, Солигорский, Любанский, Копыльский. Всего на хранении документы от 1057 организаций. Каждая из них имеет свой порядковый номер. По словам директора архива, доступ в хранилище имеют только сотрудники отдела обеспечения сохранности документов. Они контролируют условия хранения документов и отвечают за их сохранность.

«Свои дела нам сдают ежегодно по 200 организаций. Ежегодно от них поступает 3,5 тысячи единиц документации, — добавила Ирина Бородина. — Есть понятие „Ограничение доступа“ (к документам личного характера доступ ограничен). В личном фонде — документы граждан. Архивы, связанные с личной жизнью граждан, имеют грифы секретности 75 лет, а хранятся постоянно. Храним также газеты».

Протяжённость архивных полок — шесть километров

На каждом этаже — три архивных хранилища общей площадью 639 кв. м. Протяжённость книжных полок — около 6 километров.

Сейчас здесь собрано 158 000 документов, а проектная мощность площадей архива — 400 000. Самые старые документы архива относятся к 1944 году. Архивные документы не только хранятся на полках, но и содержатся в цифровом виде. Для Слуцка они оцифровываются в Гомельской лаборатории. Её правильное название ГУ «Республиканская техническая лаборатория микрофильмирования страхового фонда документации». На некоторых есть гриф «Особо ценные». Резервные копии делают в специализированном Институте цифровой информатизации.

Есть ли доступ к документам через интернет

Каждый архив выставляет в доступ то, что разрешается. Если на документе нет ограничений доступа, то люди через интернет могут им воспользоваться.

С какими вопросами в архив обращаются случчане

Руководитель отметила, что архив в Слуцке — не только хранилище документов, но и часто посещаемое место.

«К нам обращаются не только из пяти районов нашей зоны, но и из разных регионов Беларуси, из других стран. С запросами работают специалисты отдела использования документов. Запросы бывают социально-правового характера, тематические и биографические. Мы помогаем исследователям, сотрудникам организаций: юристам, экономистам. Посетители приходят, когда возникают вопросы с уточнением трудового стажа или по имуществу. Любопытные данные есть в похозяйственных книгах. Люди находят там уникальные сведения о своих семьях. Интересные исследования провели посетители по Дорогановской школе. Есть списки расстрелянных, угнанных в рабство в годы Великой Отечественной войны. Одно время было много посетителей, которые искали в этих документах родственников. Многие спрашивают о Слуцком концлагере, но пока таких документов нет. Часто видим слёзы, улыбки людей, когда нашли в документах то, что не ожидали.

А вот помочь найти предков для составления родословной мы не можем. У нас нет документов биографического характера, и метрические книги у нас не хранятся. Их можно увидеть в Национальном хранилище.

Также мы помогаем делать тематические и виртуальные выставки. Создали коллекцию документов личного происхождения. Например, людей, которые отличились в народном хозяйстве".