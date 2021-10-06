Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур'ер» от 7 октября. Обзор

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«Я совместил профессию и любимое дело»

Почему у человека пропадает желание жить

«Деревня жила полной жизнью… До 90-х годов»

Аптеки г. Слуцка. Режим работы и телефоны

В Солигорске немало специалистов, награждённых медалями и орденами за труд и достижения в своей профессии. А вот орден Франциска Скорины только у Вадима Матанцева, хореографа Солигорского Дворца культуры. Этой награды он был удостоен в нынешнем году. В канун Дня работников культуры Беларуси, который отмечается 10 октября, «Кур'ер» узнал у Вадима Матанцева о его пути в хореографию, о достижениях и семье.Тема суицидов достаточно серьёзная и тревожная: по их количеству на 100 тысяч населения Беларусь, по данным 2021 года, находится на 12-м месте в мире. Кто в группе риска, как распознать суицидальное поведение и как помочь человеку, решившему уйти из жизни? Об этом в канун Всемирного дня психиче­ского здоровья (10 октября) рассказала Раиса Маринец, врач-психотерапевт высшей категории.Чем живут жители села, какие воспоминания хранят, что за проблемы их волнуют, а какие моменты радуют? Об этом «Кур'ер» узнал у деревенских жителей во время традиционной поездки по региону.

По просьбам читателей «Кур'ер» публикует памятку.

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Приезжают по делам, а попадают на экскурсию

Записки очевидца: под Советами и поляками

Случчанин Михаил Бабешко вместе с женой и семьёй сына занимается фермерским хозяйством «Волчья радость» в деревне Хиноловка. Они разводят овец, фазанов, павлинов и другую живность. А в свободное время Михаил обустраивает территорию, мастерит различные поделки.

«Кур'ер» публикует отрывки из воспоминаний В.А. Игнатьева (1887−1971), который в 1916—1923 годах жил и работал в Слуцке. Это настоящий экскурс в историю, который состоялся благодаря сайту «Наследие Слуцкого края» (nasledie-sluck.by), где можно прочитать все части.

Расписание движения автобусов городских маршрутов. Слуцк