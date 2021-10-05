Женская консультация пока остаётся в своём корпусе в ЦРБ. Почему это важно для случчанок

Жительница Слуцка обратилась в «Кур'ер» со своими опасениями. Она слышала, что женская консультация из-за эпидситуации снова собирается переезжать в здание кожно-венерологического диспансера на улице 14 Партизан. Мы выяснили, что этого пока не будет.

Случчанка рассказала, что в прошлый раз, когда женская консультация переезжала в «кожвен», там было очень тесно, а в конце концов сейчас четвёртая волна коронавируса. В одном кабинете могли принимать два врача, и лично ей было неловко обсуждать свои женские проблемы и осматриваться в присутствии посторонней женщины.

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Как пояснила «Кур'еру» Людмила Жук, заместитель главного врача Слуцкой ЦРБ по детству и родовспоможению, перевозить женскую консультацию планировали, но пока переезд остановили. «Решение пока не принято. Будем искать выход», — сказала Людмила Александровна.

Также она подтвердила, что когда консультация была на улице 14 Партизан, то там была проблема с теснотой. «Это только снаружи кажется, что здание большое, а на самом деле там немного места. Но кожно-венерологический диспансер тоже не выселишь», — сказала заместитель главврача.

Напомним, что с 13 апреля 2020 года женская консультация работала на втором этаже кожно-венерологического диспансера на улице 14 Партизан. Отделение переносили в связи со сложной эпидемиологической обстановкой.