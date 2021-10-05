В Слуцке стали чаще воровать велосипеды. Особенно эта проблема обострилась за последнюю неделю

«В Слуцке участились случаи хищений велосипедов. Особенно эта проблема обострилась за последнюю неделю, когда в оперативно-дежурную часть поступило 5 таких сообщений», — рассказал «Кур'еру» Александр Семенович, начальник милиции общественной безопасности Слуцкого РОВД.
«Так, в ночь на 2 октября со двора частного дома по ул. Зелёной в Слуцке были похищены 2 велосипеда, 1 велосипед похищен вблизи автомобильной мойки по ул. Гагарина. 27 сентября и 4 октября были похищены велосипеды вблизи одной из школ.
Во всех случаях велосипеды были оставлены владельцами без принятия мер для обеспечения их сохранности, в одном из указанных случаев было повреждено запирающее устройство. В настоящее время 2 из 5 похищенных велосипедов были установлены", — сообщил Александр Семенович.
ВАЖНО. Слуцкий РОВД рекомендует:
- обеспечьте сохранность своего имущества;
- оставляя велосипед на улице даже на непродолжительное время, пользуйтесь специальными блокирующими устройствами;
- при наличии камер видеонаблюдения оставляйте велосипед в поле их обзора;
- перепишите и сохраните номера деталей, сфотографируйте велосипед для установления в случае хищения;
- не передавайте велосипед незнакомым людям под предлогом прокатиться на нём;
- не приобретайте велосипед у незнакомых лиц при отсутствии документов;
- не храните велосипеды в подъездах и на лестничных площадках.
Будьте осторожны, оставленный без присмотра велосипед — лёгкая добыча для преступника.