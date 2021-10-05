В Слуцке стали чаще воровать велосипеды. Особенно эта проблема обострилась за последнюю неделю

«В Слуцке участились случаи хищений велосипедов. Особенно эта проблема обострилась за последнюю неделю, когда в оперативно-дежурную часть поступило 5 таких сообщений», — рассказал «Кур'еру» Александр Семенович, начальник милиции общественной безопасности Слуцкого РОВД.

«Так, в ночь на 2 октября со двора частного дома по ул. Зелёной в Слуцке были похищены 2 велосипеда, 1 велосипед похищен вблизи автомобильной мойки по ул. Гагарина. 27 сентября и 4 октября были похищены велосипеды вблизи одной из школ.

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Во всех случаях велосипеды были оставлены владельцами без принятия мер для обеспечения их сохранности, в одном из указанных случаев было повреждено запирающее устройство. В настоящее время 2 из 5 похищенных велосипедов были установлены", — сообщил Александр Семенович.

ВАЖНО. Слуцкий РОВД рекомендует:

обеспечьте сохранность своего имущества;

оставляя велосипед на улице даже на непродолжительное время, пользуйтесь специальными блокирующими устройствами;

при наличии камер видеонаблюдения оставляйте велосипед в поле их обзора;

перепишите и сохраните номера деталей, сфотографируйте велосипед для установления в случае хищения;

не передавайте велосипед незнакомым людям под предлогом прокатиться на нём;

не приобретайте велосипед у незнакомых лиц при отсутствии документов;

не храните велосипеды в подъездах и на лестничных площадках.

Будьте осторожны, оставленный без присмотра велосипед — лёгкая добыча для преступника.