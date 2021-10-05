В Беларуси можно месяц бесплатно смотреть цифровое телевидение

МТС предлагает присоединиться к акции «МТС ТВ в подарок» абонентам, которые приобретают оборудование по акции «Удачная покупка». В рамках акционного предложения предоставляется бонус: бесплатный просмотр почти 120 телеканалов в течение 30 дней в рамках услуги «МТС ТВ Плюс, 30 дней».

Чтобы подключиться к акции «МТС ТВ в подарок» и воспользоваться специальным предложением, необходимо набрать *756#.

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Услуга «МТС ТВ Плюс, 30 дней» — это расширенный пакет МТС ТВ, включающий рейтинговые телеканалы: Amedia Premium HD, ТНТ International, Setanta, UFC, Кинопремьера, Моя Планета, History HD, Nickelodeon, English club TV и многие другие.

В рамках акции «МТС ТВ в подарок» первые 30 дней скидка на абонентскую плату составит 100%, далее стоимость услуги — 10,99 рубля в месяц. Предложение доступно по 28 февраля 2022 года.

Подробнее о правилах акции — здесь.

МТС ТВ — это сервис цифрового телевидения, который позволяет смотреть кино, сериалы, спортивные трансляции и передачи на почти 120 телеканалах и в онлайн-кинотеатрах START и ivi.

СООО «МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ» УНП 800 013 732