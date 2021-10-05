«Смотрите, мужики, ещё раз обвалится…» Лукашенко удивился перебоям с поставками сахара

Александр Лукашенко предостерёг правительство от перебоев с поставками сахара. Об этом он заявил во вторник, 5 октября, на совещании, посвящённом сельскому хозяйству, передаёт «Пул Первого».

Лукашенко вспомнил сообщения о сентябрьских перебоях с сахаром и удивился, почему его вовремя не завозили на торговые объекты.

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«С чего бы вдруг? Запасы на складах огромные, и переработку начали. И вдруг что-то там обвалилось. Смотрите, мужики, ещё раз обвалится — этот обвал будет от торговых сетей до правительства», — сказал он.

Напомним, в конце сентября белорусы, в том числе жители Слуцка, столкнулись с нехваткой сахара. Ходили и слухи о том, что цены на сахар значительно вырастут.

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Однако позже, как пишет Sputnik, Анатолий Бубен, глава концерна «Белгоспищепром», отметил, что складские запасы сахара в стране составляют 21,1 тысячи тонн. Ещё 33,3 тысячи произведено из нового урожая. В планах — выпуск 580 тысяч тонн сахара, а годовая потребность страны в этом продукте — 360 тысяч тонн. Бубен отметил также, что цены на сахар повышать не будут.

В настоящее время переработкой сахарной свёклы нового урожая занимаются четыре комбината — в Скиделе, Слуцке, Городее и Жабинке.

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