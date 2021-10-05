«За год мировой прирост цен на продовольствие составил 30,8%». Почему в магазинах так сильно подорожала курица и не только

Sputnik направил запрос в Министерство антимонопольного регулирования и торговли по поводу подорожания «социальных» продуктов, таких как хлеб, молоко, курица и так далее, и получил ответ.

РАНЕЕ. «Кур'ер» прошёлся по магазинам и посмотрел, что случилось с ценами на мясо в Слуцке (и что с ассортиментом)

Реклама

С чем связано подорожание продуктов

В МАРТ подчёркивают: в 2021 году в Беларуси, как и в большинстве стран мира, основной фактор роста цен — пандемия. Из-за неё подорожала логистика, ухудшилось товародвижение и защитные санитарные меры.

В результате на мировых рынках отмечается существенный рост цен. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединённых Наций (ФАО), в августе 2021-го к августу 2020-го прирост цен на продовольствие составил 30,8%.

«Такая ситуация не могла не отразиться на динамике цен в Беларуси и, прежде всего, на товарах, которые не производятся у нас в стране или производятся в недостаточном количестве. Чтобы избежать спекулятивного роста цен, введено временное ценовое регулирование на основные социально значимые товары», — пояснил Иван Вежновец, первый заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли.

Он отметил, что при росте затрат и необходимости увеличения цен выше установленных государством ограничений, организации могут обратиться в специализированную комиссию по ценообразованию при правительстве. К примеру, повышение цен на молоко и мясо в связи с ростом затрат, прежде всего, импортируемого сырья, было согласовано этой комиссией.

Почему так сильно подорожала курица

По словам Вежновца, основной фактор роста цен в Беларуси — это удорожание импортируемого сырья и материалов. Цены на мясо и мясопродукты, включая мясо кур, не являются исключением.

«Дополнительное давление оказывает динамика цен нашего основного торгового партнёра — Российской Федерации. Так, например, в Беларуси куры за 8 месяцев этого года подорожали на 9,1%, в России — на 16%», — констатирует первый замминистра белорусского ведомства.

Чтобы сохранить объёмы продаж на фоне подорожания, многие производители меняли ассортимент мяса и мясопродуктов в рамках товарных групп, добавляет Вежновец. При этом наличие товаров за некоторым дефицитом сохранялось на полках магазинов. Вполне вероятно, что цены на курицу в ближайшее время будут повышаться.

Выросла стоимость «социальных» продуктов

По оценкам МАРТ, цены на социально значимые товары за 8 месяцев этого года в целом выросли на 3,4%. При этом в августе отмечается их снижение на 0,5%.

В то же время Белстат фиксирует снижение цен с января по сентябрь на достаточно большое количество товаров — говяжью и свиную тушёнку, мясные консервы для детского и диетического питания, мороженую рыбу, яйца, сахар, растворимый кофе.

Держать цены

МАРТ поясняет: основная причина применения ценового регулирования в Беларуси — это сглаживание негативных последствий пандемии на внутренний потребительский рынок. Решения в отношении ценового регулирования будут приниматься исходя из складывающейся динамики на внутреннем и мировом рынках продовольствия.

Цены на «социальные» продукты власти будут держать как минимум до конца этого года. В списке 30 позиций: мясо, колбасы, картошка, хлеб и батон, масло сливочное и масло растительное, маргарин и ряд других.