Разовая взятка превышала $ 10 тысяч. В МВД рассказали о раскрытии «серой схемы» на мясокомбинатах

В начале октября в Пинске и Жлобине при получении взяток задержаны руководители мясокомбинатов. Об этом сообщил Юрий Ткачук, начальник отдела ГУБОПиК МВД.

«Пресечена серая схема экспорта мясной продукции. В составе преступной структуры — директора крупнейших государственных мясоперерабатывающих предприятий, а также представители белорусских и иностранных коммерческих структур», — заявил Юрий Ткачук.

По его словам, руководители комбинатов получали от коммерсантов деньги за «первоочередную и беспрепятственную отгрузку востребованной мясной продукции», которую те затем вывозили в страны СНГ. Схема существовала несколько лет, размер разовых взяток, по словам Ткачука, превышал 10 тысяч долларов. «Оперативные мероприятия по изобличению участников группы прошли в начале октября в Пинске и Жлобине. Должностные лица задержаны с поличным в момент получения очередной денежной суммы. Следователями Главного следственного управления Следственного комитета Республики Беларусь дана правовая оценка действиям фигурантов. Возбуждены уголовные дела за получение и дачу взяток в особо крупных размерах», — сказал Юрий Ткачук.

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Задержанные находятся в ИВС.