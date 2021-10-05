Разовая взятка превышала $ 10 тысяч. В МВД рассказали о раскрытии «серой схемы» на мясокомбинатах

Отдел новостей
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В начале октября в Пинске и Жлобине при получении взяток задержаны руководители мясокомбинатов. Об этом сообщил Юрий Ткачук, начальник отдела ГУБОПиК МВД.

Разовая взятка превышала $10 тысяч. В МВД рассказали о раскрытии «серой схемы» на мясокомбинатах, Слуцк
Скриншот видео МВД
«Пресечена серая схема экспорта мясной продукции. В составе преступной структуры — директора крупнейших государственных мясоперерабатывающих предприятий, а также представители белорусских и иностранных коммерческих структур», — заявил Юрий Ткачук.

По его словам, руководители комбинатов получали от коммерсантов деньги за «первоочередную и беспрепятственную отгрузку востребованной мясной продукции», которую те затем вывозили в страны СНГ. Схема существовала несколько лет, размер разовых взяток, по словам Ткачука, превышал 10 тысяч долларов.

Разовая взятка превышала $10 тысяч. В МВД рассказали о раскрытии «серой схемы» на мясокомбинатах, Слуцк
Скриншот видео МВД
«Оперативные мероприятия по изобличению участников группы прошли в начале октября в Пинске и Жлобине. Должностные лица задержаны с поличным в момент получения очередной денежной суммы. Следователями Главного следственного управления Следственного комитета Республики Беларусь дана правовая оценка действиям фигурантов. Возбуждены уголовные дела за получение и дачу взяток в особо крупных размерах», — сказал Юрий Ткачук.

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Задержанные находятся в ИВС.