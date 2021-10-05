Ремонт путей. C 11 по 14 октября отменяются рейсы некоторых региональных поездов

В связи с проведением ремонтных работ 11, 12, 13 и 14 октября отменяются поезда региональных линий экономкласса. Об этом «Кур'еру» сообщили в билетной кассе станции «Слуцк».
12, 13 и 14 октября
На участке Слуцк — Старые Дороги — Слуцк отменяются рейсы:
- № 6524. Солигорск-Осиповичи (отправление из Слуцка в 13.45, прибытие в Осиповичи в 16.08).
- № 6527. Осиповичи-Солигорск (отправление из Осиповичей в 14.42, прибытие в Слуцк в 16.59).
11 октября
На участке Слуцк — Солигорск — Слуцк отменяются рейсы:
- № 6523. Осиповичи-Солигорск (отправление из Осиповичей в 11.00, прибытие в Солигорск в 11.48).
- № 6525. Слуцк-Солигорск (отправление из Слуцка в 15.06, прибытие в Солигорск в 15.52).
- № 6526. Солигорск-Слуцк (отправление из Солигорска в 16.11, прибытие в Слуцк в 16.58).
11 октября
На участке Солигорск — Старые Дороги отменяется рейс:
- № 6524. Солигорск-Осиповичи (отправление из Слуцка в 13.45, прибытие в Осиповичи в 16.08).
11 октября
На участке Старые Дороги — Слуцк отменяется рейс:
- № 6527. Осиповичи-Солигорск (отправление из Осиповичей в 14.42, прибытие в Слуцк в 16.59).
Более подробную информацию вы можете получить в билетной кассе или по телефону 105.