Ремонт путей. C 11 по 14 октября отменяются рейсы некоторых региональных поездов

В связи с проведением ремонтных работ 11, 12, 13 и 14 октября отменяются поезда региональных линий экономкласса. Об этом «Кур'еру» сообщили в билетной кассе станции «Слуцк».

12, 13 и 14 октября

На участке Слуцк — Старые Дороги — Слуцк отменяются рейсы:

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№ 6524. Солигорск-Осиповичи (отправление из Слуцка в 13.45, прибытие в Осиповичи в 16.08).

№ 6527. Осиповичи-Солигорск (отправление из Осиповичей в 14.42, прибытие в Слуцк в 16.59).

11 октября

На участке Слуцк — Солигорск — Слуцк отменяются рейсы:

№ 6523. Осиповичи-Солигорск (отправление из Осиповичей в 11.00, прибытие в Солигорск в 11.48).

№ 6525. Слуцк-Солигорск (отправление из Слуцка в 15.06, прибытие в Солигорск в 15.52).

№ 6526. Солигорск-Слуцк (отправление из Солигорска в 16.11, прибытие в Слуцк в 16.58).

11 октября

На участке Солигорск — Старые Дороги отменяется рейс:

№ 6524. Солигорск-Осиповичи (отправление из Слуцка в 13.45, прибытие в Осиповичи в 16.08).

11 октября

На участке Старые Дороги — Слуцк отменяется рейс:

№ 6527. Осиповичи-Солигорск (отправление из Осиповичей в 14.42, прибытие в Слуцк в 16.59).