Жительница Слуцка: Повысили пенсию на 23 рубля, но почему мне всё равно хуже

Хочется задать вопрос. Мне повысили пенсию (на 23 рубля), но «сорвут» в два раза больше, если не в три. Для чего это «очковтирательство»?

Ценники в торговых точках не успевают менять, всё дорожает с космической скоростью. Коммуналка растёт, как на дрожжах. Но нам говорят, что улучшили благосостояние пенсионеров. Лучше бы не повышали пенсии, а цены оставались на одном уровне.

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