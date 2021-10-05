«Глядя на всё это, хочется просто выздороветь, очень страшно». Читатели «Кур'ера» про очереди в «красной зоне» Слуцкой поликлиники

На днях мы опубликовали мнения корреспондента и ещё одной случчанки, которые побывали в «красной зоне» Слуцкой поликлиники. Там они столкнулись с большими и запутанными очередями. Вот что по этому поводу писали читатели в соцсетях «Кур'ера».

Юрий Жук: «Не менеджер нужен в очереди, а в 310-м выдавать „цетлик“, как после флюорографии, где чёрным (синим) по белому будет написан номер кабинета (им ли не знать, сколько способен принять врач), ваш порядковый и штамп. И всё! Все стоят друг за дружкой в „свой“ кабинет, никто никуда поперёк других не лезет. А так особо ушлые позанимают живьём в три кабинета и бегают, смуту чинят, скандалят. Знаю, Лесников О.Г. читает здесь иногда. Пусть считает это официальным обращением. Неужто их самих это не задолбало?»

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Dz.: «Электронная очередь — решение всех проблем. Думаю, что это не сложно сделать, всего одна больница на весь район. /…/ Это не какой-то каприз, а реальная необходимость».

Ольга Ревтович-Сидоренко: «Да, очереди большие, сама испытала — ждать около кабинета… В одной очереди люди, которые первый раз, которые на больничном. Но можно как-то всё разграничить? Конечно, лучше не болеть, но что ж мы виноваты в этом?»

Зарина Тукачова: «Так и не дождалась очереди с 10.00 до 15.30. Пришлось просто закрыть больничный и уехать. Даже если и не было повода, то там его точно получила».

Вероника: «Сама там была на днях, глядя на всё это, хочется не сойти с ума и просто выздороветь, очень страшно».

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