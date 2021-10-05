«Оказала отцу первую медицинскую помощь при многочисленных травмах». Благодарность от жительницы Слуцка

Хочу выразить огромную благодарность фельдшерской бригаде скорой помощи, работавшей 18.09.21 г. , особенно Амелькович Евгении, которая оказала моему отцу первую медицинскую помощь при многочисленных травмах.

Спасибо Вам, Евгения, за профессионализм от пациента Юрия и его дочери Альферович Светланы и её семьи.

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