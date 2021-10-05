«Перила обрушились ещё весной». Фотофакт про мост в Старых Дорогах

Ксения
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Перила моста через реку Солянку на улице Калинина в Старых Дорогах обрушились ещё весной. Помню, как их потом из реки доставали.

Вместо перил установили эти бетонные блоки, как я понимаю, временно. Но до сих пор они стоят.

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Блоки стоят не вплотную, а с большими промежутками.

«Перила моста обрушились ещё весной». Про мост в Старых Дорогах. Фотофакт

«Перила моста обрушились ещё весной». Про мост в Старых Дорогах. Фотофакт
Такие перила были с двух сторон, теперь остались только с одной

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