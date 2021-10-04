«Попросила самую дешёвую водку и чуть не сгорела от стыда». Случчанка рассказала, почему не пьёт и как к этому относятся окружающие

Я Алиса, мне 30, и я не пью. Совсем. Те, кто меня давно знает, относятся к этому абсолютно спокойно. Это просто факт обо мне среди прочих других, вроде того, что я левша.

С негативными реакциями на отказ от алкоголя не сталкивалась никогда. Самое необычное, что я слышала, — это теория о том, что все люди, которые не пьют, имеют психические отклонения. Это меня «улыбнуло».

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На самом деле в том, что я не употребляю алкоголь, нет ничего удивительного. Моя мама пьёт пару глотков вина исключительно по праздникам, то же самое можно сказать и о бабушке.

Ещё один частый вопрос: «Неужели ты вообще не пробовала спиртное?». Конечно, пробовала! Как бы я тогда поняла, что это не моё?

С шампанским я познакомилась в 15 лет на Новый год. Папа решил, что я достаточно взрослая, чтобы выпить со всеми бокал. И знаете, мне не понравилось совсем. За свою жизнь я попробовала пиво, вино, какие-то другие коктейли. Но буквально по пару глотков. Водку я не пробовала и не собираюсь. Я поняла, что это вообще не моё. Мне не нравится ни вкус, ни запах, ни ощущения после алкоголя.

Мне жалко тратить деньги на спиртные напитки. Поэтому, если мы что-то празднуем, прошу гостей приходить со своим. Максимум могу купить на стол бутылку шампанского или вина. Считаю, что лучше деньги потратить на угощения.

Пару раз мне приходилось покупать крепкие спиртные напитки, и мне было стыдно. Например, недавно мы делали ремонт, и мне понадобилась водка, чтобы обезжирить поверхность перед покраской. Я пришла в магазин, попросила самую дешёвую водку и чуть не сгорела от стыда.

Также мне сложно находиться в компании перебравших людей. Есть разница между человеком, которому весело от алкоголя, но при этом он контролирует себя, и человеком, который выпил намного больше своей нормы. Вот такой контингент я на дух не переношу. Бессвязная речь, неадекватное поведение… Мне проще покинуть такую компанию.

Муж знает, что если он перебрал, то будет ночевать в другой комнате. Но он пьёт крайне редко. Поэтому наша семья далека от проблем, связанных с алкоголем.

Вообще, мне кажется, что моё поколение ведёт более осознанный образ жизни, и отказ от алкоголя — это уже не редкость, а тенденция.