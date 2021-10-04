«Школа не имеет права собирать деньги с родителей». Министр образования о поборах и подарках для учителей

Игорь Карпенко, министр образования Республики Беларусь, в программе «В людях» на СТВ рассказал о своём отношении к сбору денег на допуслуги, которые школа собирает с родителей, и к подаркам для учителей.

«Школа не должна и не имеет права собирать какие-либо деньги с родителей»

Это чётко прописано в нормативных актах. По словам министра образования, родительские комитеты не должны заниматься вопросами сборов. Есть попечительские советы. Их функция — находить возможность привлекать спонсорские средства на нужды школы. Однако это сугубо добровольный процесс. Если кто-то хочет оказать помощь школе, то для этого есть расчётные счета, если не у школы, то есть у отдела образования с пометкой для такой-то школы.

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«Я категорически не допускаю и не разрешаю, чтобы называли какие-то суммы, требовали. Категорически против того, чтобы в это вовлекали классных руководителей, педагогов. К сожалению, есть такие моменты, бывают на местах. Иногда приходится с этим серьёзно разбираться. Но если родительский комитет хочет организовать какую-то поездку школьников куда-то на экскурсию, у школы таких денег нет сегодня, и они с классным руководителем определились, это другой аспект. Это для школьников, это с родителями, это вместе с классным руководителем. Здесь функция классного руководителя как педагога, который участвует в организации этого процесса. Но ни в коем случае классный руководитель не должен собирать эти деньги, не должен держать эти деньги», — сказал Игорь Карпенко.

Про подарки на День учителя

«Вы же понимаете, что это инициатива определённых родителей. Причём даже не всех родителей, а иногда одного или нескольких наиболее активных родителей, которые эту инициативу проявляют. Могут даже в отсутствии классного руководителя, при этом навязчиво определяют, что нужно что-то подарить, купить на День учителя. При этом вроде все покивали головой, но как только разошлись, начинаются возмущённые цитаты, посты в социальных сетях», — сказал министр образования.