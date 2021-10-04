В Беларуси за призывы к санкциям планируют ввести тюремные сроки до 12 лет

Олег Белоконев, председатель парламентской комиссии по национальной безопасности, пообещал, что в Беларуси введут уголовную ответственность за призывы к санкциям, пишет «Ежедневник».

По мнению депутата Олега Белоконева, необходимо принять изменения в статью 361 Уголовного кодекса.

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Теперешняя формулировка статьи не совсем соответствует требованиям времени.

По первой части за призывы к свержению конституционного строя, захвату власти, призывы к терактам, в том числе и применению ограничительных санкционных мер к самому государству, к физическим, юридическим лицам — будут наказываться лишением свободы до 6 лет, сообщил Белоконев.

Во второй части, отметил он, будет идти речь о призывах к иностранному государству. Он пояснил, что, если, например, гражданин Беларуси будет обращаться к какой-то стране с просьбой ввести санкции против государства, в котором проживает. В данном случае максимальный тюремный срок составит до 10 лет.

Ещё одна часть законопроекта — призывы к санкциям через интернет или через использование должностным лицом своего служебного положения. Если призывы повлекут тяжкие последствия, то наказание будет вплоть до 12 лет лишения свободы.