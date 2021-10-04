«Вероятный случай COVID-19» — так написали в карточке, когда я пришла в поликлинику с температурой, кашлем и болью в груди. Сегодня направили сдавать мазок в 317-й кабинет. На третьем этаже было так много людей, что мне даже страшно было дышать.



Люди стояли на лестнице и в холле 3-го этажа «грязной» зоны. В коридоре пациенты выстроились вдоль стен, у дверей кабинетов, где сейчас никто не принимает. Вновь пришедший человек даже не сразу найдёт себе место, куда ему приткнуться.

Около кабинетов врачей постоянно происходят небольшие разборки, кто за кем занимал. На одного парня ополчилась очередь: «Вы зачем пришли, если вы на самоизоляции?». Молодой человек оправдывался, что ему назначили. В итоге его не приняли, сказали идти домой.

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В своей очереди просидела около часа. Говорят, что это ещё и быстро. Поразилась, когда увидела, что в журнале анализов меня записали под номером больше 8700-го…

Зачем, некоторые подумают, всё это написала? Не относитесь беспечно к своему здоровью. Даже если у вас и не коронавирус, а простое ОРВИ, то придётся долго сидеть в очередях, чтобы попасть на приём.

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