Палата представителей приняла закон об изменении Конституции

Депутаты на заседании шестой сессии Палаты представителей Национального собрания приняли во втором чтении законопроект «Об изменении Конституции Республики Беларусь», пишет БЕЛТА.

Александр Лукашенко 27 мая текущего года направил на рассмотрение Палаты представителей проект закона об изменении Конституции. Для подготовки законопроекта была сформирована специальная комиссия.

Реклама

Затем документ об изменении Основного закона прошёл проверки в постоянных комиссиях и отправился на заключение в главное правовое управление Секретариата Палаты представителей. Все технические замечания были учтены при составлении текста законопроекта.

Окончательно подготовленный к рассмотрению в первом чтении законопроект был направлен Александру Лукашенко. Замечаний не поступило.