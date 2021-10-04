Жительницу слуцкой деревни Лучники наградили орденом Матери

Александр Лукашенко подписал указ № 374. Согласно документу, орденом Матери в Беларуси награждены 190 женщин. Об этом сообщает «Слуцкі край».

Удостоена этой награды и жительница агрогородка Лучники Слуцкого района — домохозяйка Анастасия Сутягина.