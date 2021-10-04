Оплата транспортного налога: что нужно знать плательщикам

Извещение об авансовом платеже по транспортному налогу владельцы авто получат не позднее 1 ноября 2021 года. Все сведения направят по почте либо в личный кабинет плательщика, сообщает Министерство по налогам и сборам.

Авансовый платёж нужно будет оплатить не позднее 15 декабря текущего года.

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Плательщиками за текущий год являются физлица, за которыми по состоянию на 1 января 2021 года зарегистрированы транспортные средства, не получившие разрешение на допуск к участию в дорожном движении, за выдачу которого уплачена государственная пошлина.

Произвести уплату авансового платежа возможно и до получения извещения. Для этого нужно воспользоваться системой ЕРИП (в том числе посредством интернет-банкинга, мобильного банкинга, отделений банков и почтовой связи либо через электронный сервис «Личный кабинет плательщика»).

Как узнать учётный номер

Для того чтобы узнать свой учётный номер плательщика (УНП), необходимо:

ввести свой идентификационный номер либо свои Ф.И.О. и номер документа, удостоверяющего личность, перейдя по ссылке;

уточнить УНП в любом налоговом органе (при обращении с документом, удостоверяющим личность).

В случае уплаты физлицом авансового платежа до получения им извещения производить уплату авансового платежа повторно после получения такого извещения не требуется.

Доплата транспортного налога за 2021-й будет производиться физическими лицами не позднее 15 ноября 2022 года на основании извещения налогового органа, которое будет направлено плательщикам не позднее 1 сентября 2022 года.