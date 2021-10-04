Ольга Чемоданова покинула должность пресс-секретаря МВД. Об этом она сообщила 4 октября в официальном телеграм-канале МВД Беларуси.

«Сегодня мой первый день в новом статусе. С должности пресс-секретаря МВД Беларуси я перешла на государственную службу в органы исполнительной власти. За неполные три года вместе со своей командой я старалась делать работу управления информации и общественных связей МВД эффективной, ставя во главу оперативность и достоверность подачи официальных сведений, укрепляя авторитет ведомства», — заявила Ольга Чемоданова.