Задержан бывший президент Грузии Михаил Саакашвили. Он объявил голодовку

Михаил Саакашвили, бывший президент Грузии, был задержан 1 октября в Тбилиси в своей квартире после того, как вернулся в Грузию. По предварительным данным, он находится в тюрьме города Рустави и объявил голодовку, пишут «Известия».

Саакашвили был президентом Грузии с января 2004 по ноябрь 2013 года, затем он покинул страну за несколько дней до истечения срока полномочий главы государства. В декабре 2015 года Саакашвили лишили грузинского гражданства.

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В отношении него возбуждено уголовное дело о пересечении границы страны. Прокурор отметил, что приговоры, вынесенные экс-президенту на территории государства, обжалованию не подлежат.

По словам адвоката Саакашвили, его можно освободить только путём помилования со стороны действующего президента Грузии или экстрадиции в Украину, где тот проживал после того, как в 2013 году покинул Грузию.

При этом Саломе Зурабишвили, грузинский лидер, исключила возможность помилования Саакашвили, а прокурор Грузии отверг идею экстрадиции Саакашвили в Украину.

О том, что Саакашвили объявил голодовку, сообщила навестившая его в тюрьме Нино Ломджария, грузинский омбудсмен.

«Он объявляет голодовку, так как не согласен с обвинениями и считает себя политическим заключённым», — заявила Нино Ломджария журналистам.

Омбудсмен также передала слова Саакашвили о том, что задержание проходило без применения к нему насилия.

Также экс-президент потребовал встречи с украинским консулом.