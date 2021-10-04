Слуцкая архитектура — какая она? Можно долго сетовать на то, что в моём городе с тысячелетней историй не сохранилось древнейших сооружений, а можно принимать город таким, какой он есть сейчас. Как выглядит Слуцк сегодня, какие здания привлекают внимание в центре города?

Чтобы ответить на этот вопрос, прошла по улицам Ленина, Копыльской, Комсомольской. Останавливалась у зданий, которые хочется рассмотреть.

В классицизме человек — мера всех вещей

Привлекают внимание здания с классическими элементами, построенные в 19 веке, до и после Великой Отечественной войны. Классика — это архитектурное направление, основанное на античных ценностях и сформировавшееся в Европе в эпоху Высокого Возрождения. Именно в те времена был создан стиль, здания и элементы в котором были соразмерны человеку. Учитывалось свойство человеческого зрения искажать предметы. Поэтому и колонны использовались с утолщением на уровне 1/3 высоты, сужающиеся кверху (с энтазисом), чтобы люди видели их в идеале. Зданий, построенных в классическом стиле или стилизованных под классику, в Слуцке немало.

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Главные черты стиля — использование ордерных элементов (колонн, антаблемента (горизонтальной части), симметрия, геометрия и чёткость форм. Колонны, полуколонны, пилястры, углы зданий, всевозможные проёмы и ниши, как правило, выделяются белым цветом. Все окна и двери имеют прямоугольную, реже — арочную форму. Стены покрываются светлой штукатуркой или краской пастельных оттенков. Стиль предполагает сдержанный декор.

Музей

Дом дворянского собрания — памятник классицизма, построен в конце 18 века как загородная усадьба. Сейчас в здании размещается городской краеведческий музей.

Гимназия

Здание мужской гимназии (ныне гимназия № 1) построено в 1838 г. в классическом стиле. Памятник истории и архитектуры, находится под охраной государства.

Почтовая станция

Здания почтовой станции возведены в 1846 году после введения в строй шоссейной дороги Москва — Варшава. Памятник архитектуры позднего классицизма.

Старая почта

Здание старой почты построено в 1937 году в традициях классицизма. Главный вход оформлен перспективным прямоугольным порталом.

Центр детского творчества

Здание Центра детского творчества возведено в 1950-х годах в традициях классицизма, как и два 3-этажных жилых дома, стоящих сейчас напротив друг друга.

Старый Дом культуры

Здание старого Дома культуры (ныне Дом бракосочетания) — это тоже классика или то, что от нее осталось после реконструкции.

Кинотеатр

Кинотеатр «Беларусь» построен в 1959 году, наглядный пример советского классицизма.

Электростанция

Городская электростанция построена в 1934 году. Была в то время главной доминантой центра города.

Дом для военных

Жилое здание, возведённое по типовому проекту в 1930-е годы для семей военнослужащих.

Коммерческое училище

Здание коммерческого училища, построено в 1910 году в стиле модерн. Нуждается в реставрации. Хотелось, чтобы его восстановили, сохранили. Стиль модерн, возникший на рубеже 19 и 20 веков, можно также найти в слуцких зданиях. Стиль был создан в противовес классике, предполагал свободную планировку зданий, асимметрию, использование готических элементов, криволинейных деталей и другое.

Варваринская часовня

С 1990-х годов в Слуцке оживилось храмовое строительство. В 1996 году на берегу Случи была возведена Варваринская часовня в традициях деревянной культовой архитектуры Русского севера XII века.

Фабрика «Слуцкие пояса»

Невозможно равнодушно пройти мимо здания РУП «Слуцкие пояса», когда-то здесь находилась фабрика художественных изделий. После реконструкции в 2012—2015 гг. создано новое производство по изготовлению копий, аналогов слуцких поясов, открыт музей истории слуцких поясов. Здание фабрики стало доминантой этого уютного уголка. В нижней части здания также просматриваются элементы классицизма. Но это уже стилизация.