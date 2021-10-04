В предстоящие семь дней есть даты, к которым можно присоединиться: Всемирный день животных, например, или День психического здоровья. Какие праздники в мире и в Беларуси отмечаются на этой неделе, расскажет календарь дат. Читайте обзор «Кур'ера».

4 октября — Всемирный день животных. По информации Всемирного фонда дикой природы, каждый час на Земле исчезают три вида животных. 70 видов флоры и фауны планеты исчезают ежедневно. За последнюю четверть века биологическое разнообразие Земли сократилось на треть. Поэтому этот день установлен для того, чтобы напомнить о том, что каждый должен проявлять активность в защите животных.

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5 октября 2005 года — первых посетителей приняла Слуцкая галерея искусств — филиал краеведческого музея.

6 октября — День архивиста в Беларуси. Учреждён в честь годовщины основания первого централизованного государственного архива на территории Беларуси — Витебского центрального архива древних актовых книг, который начал свою работу в 1863 году. В настоящее время в архивных хранилищах страны находится более 12 миллионов документов.

7 октября — День вспоминания про тёплые вещи. Осень в самом разгаре. Поэтому доставайте тёплые свитера, шарфы и отправляйтесь на прогулку в парк. Народные приметы дня. В этот день ходили в лес для того, чтобы в последний раз собрать боровики. Крестьяне также топили печи и заготавливали дрова на зиму. Заметно ощущалось похолодание, ведь зима уже не за горами.

7−8 октября 2005 г. в Слуцке проходили республиканские «Дожинки-2005». Город сильно преобразился к этому событию: проведены были ремонты домов, дорог и много чего ещё.

8 октября 2010 года — решением Слуцкого районного исполнительного комитета создан совет по развитию предпринимательства при райисполкоме.

8 октября — в народном календаре Сергей Капустник. Народный праздник посвящён Сергию Радонежскому, которого считают охранителем домашней птицы, особенно кур. В этот день начинается консервация и засолка капусты. Считается, что раньше этого делать нельзя — капуста прокиснет.

9 октября — Всемирный день почты. Его учредителем выступил Всемирный почтовый союз в 1969 году.

10 октября — День работников культуры Беларуси. К этому профессиональному празднику причастны более 65 тысяч белорусов — актёры и поэты, писатели и художники, музыканты, работники музеев и выставочных залов, руководители творческих коллективов. Этот профессиональный праздник был учреждён в 1998 году.

10 октября — Всемирный день психического здоровья. Отмечается в мире с 1992 года по инициативе ВОЗ. В Беларуси число пациентов, впервые обратившихся за оказанием психиатрической помощи, в 2019 году составило 70 556 человек, или 745,4 на 100 тысяч населения, что на 3,7% выше по сравнению с 2018 годом. Общее число пациентов, страдающих психическими расстройствами, составляет примерно 320 тысяч человек.