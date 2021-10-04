Про сахар и гречку. На что в этом году хватит собранного в Беларуси урожая

Аграрии не только произведут сахар для внутреннего рынка, но и поставят его на экспорт, а вот гречка — продукт для внутреннего потребителя, однако и её хватит жителям Беларуси. Об этом рассказал Александр Субботин, заместитель премьер-министра, пишет Sputnik.by.

Ажиотаж на сахар в некоторых белорусских регионах вызван искусственно, заявил заместитель премьер-министра.

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«Сейчас собрано всего 20% урожая, и заводы только начали работать. Нам в год надо максимум 360 тыс. т сахара на внутренний рынок, и мы этот вопрос закрываем, даже вводя сахарную свёклу в госзаказ», — подчеркнул вице-премьер в эфире телеканала «Беларусь 1».

Субботин добавил, что у белорусских предприятий будут лишними 2 млн т свёклы, а значит, можно будет отдавать сахар и на экспорт.

«Это где-то около 300 тыс. т сахара, это всё наш экспортный потенциал. Значительная часть сахара уже законтрактована», — сказал он.

Заместитель премьер-министра подчеркнул, что в белорусском сахаре заинтересованы многие страны, среди них Россия, а также Кыргызстан, Казахстан.

Что будет с гречкой

Александр Субботин прокомментировал вопрос поставок белорусской гречки. Он сказал, что в этом году её посеяли на полях больше, чем раньше.

«Несмотря на более низкую урожайность, мы почти половину уже собрали — 16 тыс. т. Для внутренней потребности нам необходимо где-то 27−30 тыс. т», — сказал замглавы белорусского правительства.

При этом он обратил внимание, что гречка не является экспортным товаром, поэтому аграрии высевают её для белорусского рынка, а значит, с учётом собранного урожая дефицита не планируется.