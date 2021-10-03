«Kур'ер» по просьбам читателей не раз осве­щал тему страхования строений. Но вопросы у жителей региона всё равно остаются.

В этот раз к нам обратилась дачница, которая не понимает, почему она не может застраховать свой деревенский дом в обязательном порядке, а только в добровольном, что значительно дороже.

С помощью портала финансовой грамот­ности «Kур'ер» отвечает на частые вопросы об обязательном и добровольном страховании строений.

Реклама

Кто обязан страховать свой дом, а кто — нет

Обязательное страхование — это вид страхования, при котором страховые договоры заключаются не по желанию клиента, а в силу обязательства, предусмотренного законом.

Обязательному страхованию подлежат строения, принадлежа­щие гражданам на праве собственности и постоянно используе­мые ими, членами их семей для проживания и ведения хозяйства.

Проще говоря, если в доме круглый год кто-то проживает, значит, жильё подлежит обязательному страхованию. Если же строение используется периодически, как дача, то оно обязательному страхованию не подлежит. Владелец может его застраховать только по собственной инициативе.

Когда уплачивать страховые взносы

Страховая стоимость строений определяется в соответствии с установленным законодательством порядком оценки строений, после чего исчисляются страховые взносы, и они должны уплачиваться ежегодно до 1 ноября.

После 31 октября каждого года неуплаченные суммы страховых взносов считаются задолжен­ностью и взыскиваются по закону с начисле­нием пени в размере 0,3% за каждый день просрочки. Сумму страховщик обязан взыскать с должника в судебном порядке до 30 апреля.

От чего страхуемся

Страховыми случаями по обязательному страхованию строений являются утрата или повреждение строений в результате ветра, града, дождя, снегопада, мороза, жары и других опасных явлений природы, высокого уровня воды, просадки грунта, обвала, оползня, землетрясения, удара молнии, пожара, взрыва, аварии отопительной системы, водопроводных и канализационных сетей, падения летательных аппаратов.

Как возмещается ущерб

При обязательном страховании строений страховое возмещение выплачивается только в размере 50% от размера ущерба, нанесённого жилому дому. Тарифы и прочие условия устанавливаются на государственном уровне. К примеру, если дом стоит 100 тысяч рублей, в случае его полной утраты клиент страховой компании получит 50 тысяч рублей, а платить за такую страховку придётся 65 рублей в год.

При добровольном страховании строений страховое возмещение выплачивается в размере 100% как за жилой дом, так и за все хозпостройки, которые находятся на территории участка.

Условия доброволь­ного договора и страховые суммы могут устанавливаться страховщиками самостоятельно и по согласованию с клиентом. Это означает, что вы можете застраховать свой дом на 1 тысячу рублей, а можете — на 100 тысяч. К примеру, добровольное страхование дома на сумму 100 тысяч рублей обойдётся клиенту в сумму до 800 рублей.

А что с имуществом

Страховка строений не распространяется на домашнее имущество. Если застрахованы строения и они пострадали, к примеру, в результате пожара, то выплаты будут рассчитаны только за постройки. Имущество надо страховать отдельно.