В воскресенье, 3 октября, в рамках 25-го тура чемпионата Беларуси по футболу ФК «Слуцк» принимал дома ФК «Энергетик-БГУ». Матч закончился со счетом 2:0 в пользу случчан. Игру посетило 452 болельщика.

Фотографии: Алексей Скрынников
Некоторые случчане предпочитают смотреть матч из-за забора в парке
Эмоции болельщиков «Слуцка» после забитого первого гола
В перерыве матча состоялось награждение юношей ФК «Слуцк» 2011 г. р., которые заняли 1-е место на турнире в Солигорске. Тренер — Александр Ромашко
Традиционно в перерыве матча проходит розыгрыш призов от спонсоров. На фото справа один из победителей, которого выбрали случайно
Эмоции болельщиков после второго гола
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После матча болельщики благодарят футболистов за игру
Послематчевое интервью от вратаря Слуцка Ильи Брановца

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