В воскресенье, 3 октября, в рамках 25-го тура чемпионата Беларуси по футболу ФК «Слуцк» принимал дома ФК «Энергетик-БГУ». Матч закончился со счетом 2:0 в пользу случчан. Игру посетило 452 болельщика.

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