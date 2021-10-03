Случчанке Юлии Драбушевич 34 года. Вскоре после рождения у неё обнаружилось заболевание позвоночника, которое привело к сколиозу и лишило возможности ходить самостоятельно. Но это не помешало Юлии окончить школу с золотой медалью и БГУ.

Юлия рассказала «Кур'еру», как учи­лась и нашла работу, а также о том, какие черты характера помогают жить, если физические возможности ограничены.

«До 8 лет меня возили в детской коляске»

Со слов родителей Юлия знает, что после рождения врачи обнаружили у неё спинномозговую грыжу. Возможно, если бы операцию провели сразу, то таких серьёзных последствий и не было бы.

Реклама

«Операцию сразу не сделали, побоялись, что я слишком малень­кая ещё. Сказали, что с этим можно жить, — рассказывает Юлия. — Прооперировали только через несколько лет, но развился сколиоз, и ходить самой было очень трудно.

Примерно до 8 лет меня на прогулки возили в детской коляске. Я помню, как маленькие дети показывали на меня пальцем и говорили: «Смотри! Такая большая и в коляске!».

Когда подросла и стала понимать, что я не такая, как все, бывало, очень расстраивалась. Мама тогда уверенно говорила: «Ничего. Не обращай внимания». И я успокаивалась. Потом сама научилась с этим бороться. Когда одолевают грустные мысли, переключаюсь на любимые занятия: слушаю музыку, смотрю фильмы или читаю книги, иду на прогулку.

Возможностей стало немного больше, когда у меня появились костыли. Первые были деревянными. Ходить с ними было тяжело, потому что вес тела удерживался на подмышках. Сейчас я пользуюсь лёгкими, алюминиевыми, на которых опираешься на руки и локти, это удобнее. Хотя зимой, где лёд на тротуаре, бывало, и падала.

Училась дома

В детский сад я не ходила. Читать по газетам и писать печатными буквами ещё до школы научили бабушка с дедушкой. Но в это время жизнь, если не считать прогулок, была ограничена домом и общением с родными.

Я училась в 11-й школе, педагоги приходили на дом. Училась хорошо. Особенно нравились иностранные языки. В то время был ТВ-канал на немецком языке, смотрела мультики и на слух воспринимала язык. Потом учительница говорила, что у меня очень хорошее произношение. Любила черчение, геометрию, литературу. По всем предметам были высокие оценки. Окончила школу с золотой медалью.

О выборе профессии

Раньше мечтала, что стану переводчиком или дизайнером одежды. Рисовала модели, до сих пор сохранилась папка с эскизами. На меня повлияла учительница, увела в другую сторону. Она говорила, что профессия бухгалтера всегда востребована и позво­ляет зарабатывать. Практичность перевесила.

Поступила в БГУ на заочное отделение, параллельно работала в отделе культуры секретарём-машинисткой. На сессию ездила вместе с мамой. Она помогала мне во всём. В вузе не было приспособлений для людей, которым трудно передвигаться, а ведь мне приходилось ходить с этажа на этаж.

Про работу

Окончила вуз, стала искать работу. Как раз в одном банке появилась вакансия на время декретного отпуска сотрудницы. И меня взяли специалистом по документации. Самое сложное было — долго сидеть на одном месте, начинала болеть спина.

Пройтись удавалось, когда заносила документы в другой отдел. Когда надо, сотрудники помогали, конечно. Но особые условия для инвалидов не везде предусмотрены. Проработала я два с половиной года и поняла, что трудно физически. Стала искать работу на «удалёнке», чтобы не быть связанной жёстким графиком и иметь возможность разгружать спину.

То, что предлагают в интернете, — часто бывает «развод»: делаешь работу, сдаёшь, а «работодатели» пропадают. Два раза со мной такое случалось.

Но есть и нормальные работодатели, которые рассчитываются. Одно время для россий­ского бюро переводов редакти­ровала компью­терные переводы и переводила белорусские тексты. Самый большой зара­бо­ток за одно задание был около 100 рублей. Я решила, что «удалёнка» подходит мне больше.

Про общение, привычки и увлечения

Друзей у меня немно­го, но они есть. В основ­ном — с нашего двора. Сейчас разъехались, но продолжаем общать­ся через интернет и по телефону. С лучшей подругой у меня много общих тем.

Я всегда ищу, чем заняться. Ещё в детстве научилась шить мягкие игрушки, сувениры, продолжаю и сейчас. Занимаюсь в мастерской социаль­ного центра. Дома тоже не сижу без дела: могу пропылесосить, помыть пол, посуду, что-то приготовить.

Преодолевать трудности помогает характер

Возможно, мне в чём-то легче, чем людям, которые были здоровыми, а потом стали инвалидами. Я была такой всегда, поэтому привыкла к своему состоянию. Бывают времена, когда подкатывает отчаяние, думаю: «Ну почему это со мной? За что мне!». Но сейчас я знаю, как действовать в таком случае. Не даю погружаться в это состояние надолго. Переключаюсь.

Мне нравится рок-музыка. Я была несколько раз на концерте любимой группы 30 Seconds To Mars, взяла автограф. После одного концерта фото со мной попало в ленту новостного портала, и тут я столкнулась с некоторым хейтом. Но были и хорошие отзывы, типа молодец, так держать!

А в другой раз на концерте я увидела парня на коляске, что меня приятно удивило.

Хотелось бы адекватного отношения окружающих, как к обычному человеку, чтобы не воспринимали меня через недуг. Нужно понимание, но не жалость. Жалость не помогает жить, не мотивирует двигаться дальше. Со временем я стала более стойкой к чужому мнению.

«Как борюсь сама с собой»

Если есть проблема, начинаю обдумывать, как её решать, что мож­но сделать. Как сказал актёр Джонни Депп, «вы­хода нет только из гроба».

Я знаю, что моя бо­лезнь — это испытание, которое надо пройти. Не ныть, не копаться в этом, а разбираться в своей проблеме. Иногда, бывает, лежишь и вставать не хочется. Говорю себе: «Встала и пошла!». Понимаю, что нужно добиваться того, чего очень хочешь: и малого, и большого. Когда добиваешься, то боль­ше уважаешь себя.

Об отношении окружающих и мечтах

Люди относятся к не таким, как они, по-разному. Некоторые косятся, разглядывают. Но есть люди, которые помогут, помощь предложат, например, дверь открыть, подняться в автобус. Комплексы насчёт себя сидят ещё и у нас в голове. Я очень хочу путешествовать, но останавливает мысль: а что, если не справлюсь? Правда, уже побывала с тётей в Санкт-Петербурге. И это были незабываемые впечатления на всю жизнь. Теперь мечта — поехать в Италию, на море. Хочу продолжить рисовать. Нашла курсы в интернете по фэшн-скетчингу, буду заниматься".