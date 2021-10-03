«Выслушав, обняла и прижала к себе». Жители Слуцка вспоминают о любимых учителях

Ежегодно в первое воскресенье октября в Беларуси отмечается День учителя. Накануне праздника мы попросили читателей поделиться воспоминаниями о своих любимых педагогах и сказать тёплые слова о них через газету.



К нашему сожалению, читатели большой активности в этом деле не проявили. Но всё же несколько человек прислали свои воспоминания и добрые слова. Причём любимыми педагогами для наших авторов стали первые учительницы.

За что же благодарны взрослые люди, давно окончившие школу, своим любимым учителям? Почему долгие годы хранят в памяти их образы и слова?

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«Возилась с нами как со своими детьми»

«Я пошла в школу в 1990 году, — написала в редакцию читательница под ником asvintilova. — Класс наш долго не могли сформировать. В тот год детей было слишком много на три класса, но слишком мало на четыре. Но в итоге сформировали четыре класса и учителя подбирали в последний момент.

Молоденькая и неопытная Ирина Станиславовна у нас долго не задержалась. Во втором классе её сменила вышедшая из декрета опытная учительница, про которую я могу вспомнить ещё меньше.

А вот в третий класс мы пришли с новой учительницей, тогда ещё выпускницей педуниверситета Натальей Ивановной Герус. Именно за эти два года я поняла, что хочу быть учителем.

Она всегда интересовалась нашими делами, мягко и ненавязчиво вкладывала в нас основы христианского бытия, на праздники приносила домашнее печенье или конфеты и угощала весь класс. В общем, возилась с нами как со своими детьми. Я уж не говорю про представления, которые мы неизменно устраивали на сладкий стол в конце четверти.

Неудивительно, что потом с 5-го по 8-й класс мы бегали к Наталье Ивановне и её новым подопечным, придумывали уже для них сценки и конкурсы".

«Не помню, чтобы она повышала голос или наказывала»

«В 1979 году я пришла в 1-й класс СШ № 2. Моей первой учительницей стала Валентина Ивановна Уласовец. Наш класс стал вторым в её педагогической деятельности, — рассказала случчанка Светлана. — Спустя столько лет, когда думаю о любимом учителе, вспоминаю именно о ней.

Помню, что она всегда улыбалась, разговаривала даже с откровенными шалопаями без криков и угроз. Валентина Ивановна много разговаривала с нами, рассказывала истории из своего школьного детства.

Особенно мне запомнился эпизод, когда я после болезни пришла снова в класс. И Валентина Ивановна подошла ко мне, спросила, как я себя чувствую, а выслушав, обняла и прижала к себе. Я до сих пор помню, что пахла она как моя мама.

Все четыре класса начальной школы я хотела стать учитель­ницей, как Валентина Ивановна. Правда, перейдя в старшие классы, это желание улетучилось, а вот слова благодарности моей первой учительнице остались".

«Секрет её долголетия — доброта, позитив и любовь к людям»

Читательница Людмила прислала добрые слова о своём любимом учителе и даже фотографию. Оказывается, её первой учительнице Елизавете Семёновне Санько 15 октября исполнится 100 лет. Она участник войны, имеет много наград как ветеран и как педагог. Ведь Елизавета Семёновна 40 лет проработала в школе учителем начальных классов.

«Причина её долголетия — доброта, позитив, необыкновенный оптимизм и, конечно, любовь к людям», — написала Людмила.