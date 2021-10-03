«Выслушав, обняла и прижала к себе». Жители Слуцка вспоминают о любимых учителях

Виктория Капская
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Ежегодно в первое воскресенье октября в Беларуси отмечается День учителя. Накануне праздника мы попросили читателей поделиться воспоминаниями о своих любимых педагогах и сказать тёплые слова о них через газету.


К нашему сожалению, читатели большой активности в этом деле не проявили. Но всё же несколько человек прислали свои воспоминания и добрые слова. Причём любимыми педагогами для наших авторов стали первые учительницы.

За что же благодарны взрослые люди, давно окончившие школу, своим любимым учителям? Почему долгие годы хранят в памяти их образы и слова?

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«Возилась с нами как со своими детьми»

«Я пошла в школу в 1990 году, — написала в редакцию читательница под ником asvintilova. — Класс наш долго не могли сформировать. В тот год детей было слишком много на три класса, но слишком мало на четыре. Но в итоге сформировали четыре класса и учителя подбирали в последний момент.

Молоденькая и неопытная Ирина Станиславовна у нас долго не задержалась. Во втором классе её сменила вышедшая из декрета опытная учительница, про которую я могу вспомнить ещё меньше.

А вот в третий класс мы пришли с новой учительницей, тогда ещё выпускницей педуниверситета Натальей Ивановной Герус. Именно за эти два года я поняла, что хочу быть учителем.

Она всегда интересовалась нашими делами, мягко и ненавязчиво вкладывала в нас основы христианского бытия, на праздники приносила домашнее печенье или конфеты и угощала весь класс. В общем, возилась с нами как со своими детьми. Я уж не говорю про представления, которые мы неизменно устраивали на сладкий стол в конце четверти.

Неудивительно, что потом с 5-го по 8-й класс мы бегали к Наталье Ивановне и её новым подопечным, придумывали уже для них сценки и конкурсы".

«Не помню, чтобы она повышала голос или наказывала»

«В 1979 году я пришла в 1-й класс СШ № 2. Моей первой учительницей стала Валентина Ивановна Уласовец. Наш класс стал вторым в её педагогической деятельности, — рассказала случчанка Светлана. — Спустя столько лет, когда думаю о любимом учителе, вспоминаю именно о ней.

Помню, что она всегда улыбалась, разговаривала даже с откровенными шалопаями без криков и угроз. Валентина Ивановна много разговаривала с нами, рассказывала истории из своего школьного детства.

Особенно мне запомнился эпизод, когда я после болезни пришла снова в класс. И Валентина Ивановна подошла ко мне, спросила, как я себя чувствую, а выслушав, обняла и прижала к себе. Я до сих пор помню, что пахла она как моя мама.

Все четыре класса начальной школы я хотела стать учитель­ницей, как Валентина Ивановна. Правда, перейдя в старшие классы, это желание улетучилось, а вот слова благодарности моей первой учительнице остались".

«Секрет её долголетия — доброта, позитив и любовь к людям»

Читательница Людмила прислала добрые слова о своём любимом учителе и даже фотографию.

Добрые слова о любимом учителе, Слуцк
Елизавета Семёновна Санько. Фото прислала Людмила, читательница «Кур'ера»
Оказывается, её первой учительнице Елизавете Семёновне Санько 15 октября исполнится 100 лет. Она участник войны, имеет много наград как ветеран и как педагог. Ведь Елизавета Семёновна 40 лет проработала в школе учителем начальных классов.

«Причина её долголетия — доброта, позитив, необыкновенный оптимизм и, конечно, любовь к людям», — написала Людмила.

«Кур'ер» от всей души поздравляет педагогов с Днём учителя! Пусть ваш труд всегда ценится, пусть ваши старания и надежды непременно будут оправданы, пусть благодаря вам дети получают крепкие знания, пусть в вашей жизни всегда присутствуют добро, любовь и счастье!