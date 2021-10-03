Происшествия на выходных: автобус с футболистами столкнулся с трактором

В субботу вечером на трассе «Рогачёв — Бобруйск» рогачёвский футбольный клуб второй лиги «Макслайн» возвращался после игры в Минск, но на мосту лоб в лоб столкнулся с трактором. В клубе рассказали, что «немного пострадал» фанат, который ехал в автобусе. Onliner

Люди погибли на пожарах

Рано утром в субботу горел одноэтажный двухквартирный нежилой дом в Борисове. На пожаре обнаружен погибшим самовольно проникший в квартиру мужчина. Его личность и причины пожара устанавливаются.

Примерно в это же время случился пожар в квартире на восьмом этаже дома в Минске. На пожаре обнаружен погибшим хозяин 1971 года рождения. МЧС

В Минске «БМВ» протаранил вентиляционную шахту

В Кабуле у входа в мечеть произошёл взрыв

В ночь на воскресенье в Минске на проспекте Дзержинского 19-летний водитель «БМВ» не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в вентиляционную шахту. «В результате ДТП автомобиль получил механические повреждения, водитель и пятеро пассажиров доставлены в медицинское учреждение», — сообщили в ГАИ.

В воскресенье произошёл взрыв у входа в мечеть в столице Афганистана. Минимум два человека погибли. Ещё четверо получили ранения. Их доставили в больницу. В момент взрыва в мечети проводили похоронный обряд. Ответственность за случившееся пока никто на себя не взял. Интерфакс-Запад

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В Индии самолёт застрял под мостом

В Индии самолет без крыльев застрял под пешеходным переходом. В авиакомпании заявили, что самолёт был «старым и сломанным» и его продали частному лицу. Новый владелец решил перевезти его, но не рассчитал габариты.