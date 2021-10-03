Нине Григорьевне Палазник 77 лет, 35 из них она отдала образованию, школе, ученикам. Накануне Дня учителя «Ку'ьер» побывал у женщины, перелистал с ней вместе семейный фотоальбом. Она рассказала, как сложилась её жизнь, как работала пионервожатой, учителем начальной школы.

В школу ходила пешком



Сейчас Нина Григорьевна живет в деревне Бокшицы, но за свою жизнь поработала в разных городах СССР: за Полярным кругом, в Западной Сибири, в Слуцком районе.

Нина Григорьевна родилась в 1944 году. «Детство не было легким и беззаботным, — вспоминает учительница. — Нас, детей, в семье было восемь. Двое умерли в раннем возрасте. Мама, Надежда Ивановна, трудилась в полеводстве. Отец, Григорий Семенович Борцевич, во время войны с ополчением ушёл на фронте. Попал в плен. Чудом выжил. В мирное время работал председателем колхоза. Я в шесть лет пошла в школу в Василинках, ходила пешком за три километра. Учителей тогда уважали. Никогда не давали клички педагогам. Нам на ум это даже не приходило».

Педагогом стала по путевке комсомола

Нина показывает фотографии и продолжает: «В 17 лет райком комсомола дал путевку на курсы пионервожатых в Минск. Городищенская семилетка стала первым местом педагогической работы. Год отработала старшей пионервожатой. Чем помнится то время? Одна водила детей в поход. Шли пешком 42 км из Городища в Солигорск. Поставили палатки в Чижевичах. Переночевали. Утром пошли на экскурсию в шахты. Поход продлился несколько дней. Без помощников ездила с пионерами в Минск.

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Осенью 1962 года начала учиться в педагогическом классе при средней школе № 2. Распределилась в Нивскую начальную школу. Жила на квартире. В выходные приезжала на велосипеде к маме за 17 км. Отец трагически погиб. Мама осталась вдовой в 46 лет. Помогала ей по хозяйству".

Как попала за Полярный круг

На вопрос как познакомилась с мужем, Нина Григорьевна засмеялась, замахала смущенно руками: «Молодой шахтер Алексей работал в городе Никель в Мурманской области. Он приехал в отпуск к родителям в деревню Токовище. Увидел меня. Не отходил, пока не согласилась замуж выйти за него. А мне то всего 19 лет. Какой там ум? Вот и согласилась!». Назад, на Север, за 1100 километров от дома, Алексей отправился уже с женой. Женщина вспомнила: «К полярной ночи привыкала тяжело. После рождения дочери в 1964 году три года занималась ее воспитанием. Муж не пускал на работу. Дочка пошла в детский сад. Я устроилась туда же воспитателем. Когда учителя ближайшей школы отсутствовали, заменяла их. Одновременно закончила дошкольное отделение Архангельского педучилища».

Вернулась в Беларусь

В начале 70-х годов семья место жительства сменила. «Переехали в Солигорск. Муж работал горноспасателем. Кстати, зарплата у него была всего 115 рублей. Я — воспитателем в детском саду. Построили квартиру. Здесь родился в 1973 году сын.

На новогодних ёлках была Дедом Морозом



Мы романтики. На месте не сиделось. Поехали с мужем, сыном и моей сестрой в Тюмень. Тогда там наращивали добычу нефти и газа. «За туманом и за запахом тайги». Дочь тогда училась в Слуцком медучилище.

В Тюмени работала заведующей в детском саду. На новогодних елках была Дедом Морозом. Много ездили, нам с мужем давали путевки: ездили по городам — героям, были на море: в Грузии в Батуми, в Болгарии".

На всю школу — один учитель

В 90-е мама позвала домой в Беларусь, переехали в родительский дом в Бокшицы. Я стала работать учителем в деревне Городище. Через год перевели в Уланово заведующей начальной школой. Отработала шесть лет до её закрытия в 1999 году. Помню молодую учительницу Елену Полячок. Каждая из нас учила по два класса. А после сокращения два года работала одна в четырёх классах. Расписание составляла так, чтобы дети приходили в три этапа. Чтением, физкультурой, музыкой, рисованием занималась сразу со всеми классами. На остальных предметах делала так, чтобы каждый класс был отдельно. Занималась ремонтом помещения. Сама готовила спортивную площадку к учебному году. Заведующий РОО Василий Ковалев наградил тогда Почетной грамотой".

Пенсия, лекарства, открытка на День учителя

«Последние 15 лет жизни муж тяжело болел. Тащила дом на себе. Держала корову, свиней, птицу. После смерти супруга от живности избавилась потихоньку.

Пережила страшные удары судьбы. Умер 26-летний внук, единственный ребенок дочери. Сама перенесла пять операций. Под Василинками машина зацепила меня, когда ехала на велосипеде, протащила. Никуда не жаловалась: ни в больницу, ни в ГАИ. Милиционер тогда очень удивлялся.

Пью постоянно лекарства. Каждый год лечусь в стационаре. В санаторий поехала бы, но не знаю, где просить путевку.

Сейчас радуюсь внукам, детям сына. Они каждое лето у меня в деревне. Занимаюсь огородом.

Ко Дню учителя бокшицкие школьники поздравляют открыткой, напечатанной на принтере. Рада и этому. На концерты или мероприятие в школе зовут…".

«Кур'ер» поздравляет Нину Григорьевну и всех учителей, ныне работающих и тех, кто на заслуженном отдыхе с Днём учителя! Пусть этот праздник будет всегда для вас значимым и важным! Здоровья вам, больше радостных дней! В жизни каждого человека Учителя — это люди, без которых нельзя обойтись!