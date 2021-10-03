За три года, что на пенсии, только один раз пришли ученики, поздравили с Днём учителя, сказали тёплые слова! Было очень приятно, всё-таки почти 40 лет отдала ученикам и школе.

А вот в этом году в пятницу была дома, даже входную дверь не закрывала. Вышла как-то на крыльцо и под кошачьей подстилкой увидела краешек открытки. Подумала: «Тимур и его команда возвращаются?».

Развернула, открытка оказалась от педагогов сельской школы. Как к этому отнестись? Скажу так: «Оригинально». Мысленно поблагодарила. Я не обижаюсь, думаю, что с такой ситуацией сталкиваются все педагоги, когда выходят на пенсию.

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