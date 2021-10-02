А если у тебя зарплата 400−500 рублей… Что тут в Слуцке (2 октября)

Отдел новостей
-
0

Случчанка Юлия Свистунова своими словами пересказывает новости:

  • ЖКХ поблагодарило случчанку
  • Про деньги: налоги и зарплаты по 1500 и 500 рублей
  • 12-летние угонщики в деревне под Слуцком