Случчанка с мужем и дочерью живёт в одном доме со свекровью и страдает от того, что та пытается полностью контролировать жизнь её семьи.

Вот как она описывает сложившуюся ситуацию.

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«Мы вместе живём уже около пяти лет. Дом большой, разделён на две половины, входы отдельные. У нас три большие комнаты, места всем хватает. В другой части дома живёт свекровь. Там одна комната. Мы построили квартиру, но жить в своём доме удобнее. Помогаем свекрови по хозяйству, деньгами, продуктами, она помогает мне с дочкой, которая пошла в первый класс. Огород сажаем все вместе, она полностью всё распределяет, мы не спорим — бесполезно. И всё вроде бы хорошо, если бы не привычка свекрови во всё совать свой нос.

Я старалась не обращать внимания на её вмешательство в нашу жизнь, но уже просто нет сил. После смерти свёкра и выхода свекрови на пенсию всё усугубилось. Её интересует всё: куда собираемся идти, что купили, кто к нам пришёл, какую приправу покупаю, какой марки одежду носим и сколько она стоит…

Ладно бы просто интересовалась, так она диктует, как нам жить: не надо это покупать, никого в дом не пускать, шашлык — это транжирство и пустая трата денег, ребёнку не нужны новые кровать и шкаф, мож­но покрасить и отшлифовать старые. С мужем та же история: зачем машина, надо её поставить, чтобы просто стояла, с друзьями пусть не обща­ется, все алкаши.

Дарим ей подарки, она их тоже критикует, что зря деньги выбрасываем. Доходит до абсурда: покупки прячем, дни рождения не отмечаем, на море уезжаем ночью, чтобы избежать упрёков в транжирстве (отпуск, по мнению свекрови, должен проходить на огороде). Даже дочка уже научилась распределять покупки: это «можно бабушке показать», а это «надо спрятать».

Я пробовала поговорить со свекровью, но она разнервничалась, долго плакала и потом вызвала «скорую», потому что поднялось давление.

Муж сказал, что при всей его любви к матери он устал от её контроля и готов переехать в квартиру. Как оставить её одну, ведь она нуждается в помощи?".

«За личное пространство придётся бороться»

Ситуацию комменти­рует психолог Марина Чижик.

«Тотальный контроль произошёл из-за неумения сына и невестки в своё время выстроить границы, настоять на своём, аргументировать, сказать: «Нет».

Понятно, что после выхода на пенсию и смерти мужа у свекро­ви стало больше свободного времени, она полностью переключилась на жизнь семьи сына. Желание быть нужной, востребованной и страх остаться «не при делах» руководят действиями пожилой женщины. Ситуацию усугубляет совместное проживание. Вся жизнь молодых на виду. Если семья отважится переехать в квартиру, свекровь найдёт способ снова жить к ним ближе, чтобы манипулировать и извлекать психологи­ческую выгоду для себя и дальше.

Придётся много поработать в этом направлении. Нужно чётко выстроить границы, предотвращая манипулятивное поведение".

Что делать